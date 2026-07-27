Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu. Zatrzymany był poszukiwany przez Interpol

Wkroczyli na posesję. W środku działała fabryka mefedronu

Policjanci od pewnego czasu sprawdzali informacje o możliwej produkcji narkotyków na jednej z posesji w Józefowie. Gdy weszli do środka, ich podejrzenia się potwierdziły. Znaleźli profesjonalnie wyposażone laboratorium do produkcji mefedronu.

Na miejscu były m.in. reaktor, mieszadła, grzałki, system wentylacji oraz odzież ochronna, w tym specjalne kombinezony i maski. Wszystko wskazywało na to, że produkcja odbywała się na dużą skalę.

Co znaleziono w laboratorium mefedronu?

Ze względu na niebezpieczne substancje chemiczne do akcji wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy sprawdzili, czy wejście do pomieszczeń jest bezpieczne. Później do pracy przystąpili także biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy zabezpieczyli próbki do badań.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 20 kilogramów gotowego mefedronu, około 10 kilogramów substancji w fazie krystalizacji oraz kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych. Zabezpieczyli też sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków.

− Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało po weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych, mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe − przekazał podkom. Patryk Domarecki, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Otwocku.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla producenta narkotyków

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Prokuratura wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztu, a Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

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