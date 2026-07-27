Fabryka „białej śmierci” pod Warszawą! Wpadł obcokrajowiec poszukiwany przez Interpol

W laboratorium produkowano mefedron. Zabezpieczono narkotyki i specjalistyczny sprzęt

Na jednej z posesji w Józefowie funkcjonariusze natrafili na nowoczesne laboratorium służące do produkcji mefedronu. Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki, miejsce było wyposażone w specjalistyczną aparaturę wykorzystywaną do wytwarzania narkotyków.

- Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu – w pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski - przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki.

Ze względu na zagrożenie związane z produkcją narkotyków syntetycznych oraz obecnością niebezpiecznych substancji chemicznych do działań skierowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

- Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kg gotowego już mefedronu, około 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku oraz specjalistyczne urządzenia tworzące linię produkcyjną „białej śmierci” - zaznaczył Domarecki.

Poszukiwany przez Interpol trafił w ręce policji

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. W trakcie sprawdzania jego danych okazało się, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez organy ścigania w swoim kraju w związku z wcześniejszymi przestępstwami narkotykowymi. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące produkcji oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany.