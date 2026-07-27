Złodziej zginął pod kołami samochodu. 60-letni kierowca skazany na dożywocie

60-latek gonił i potrącił autem 15-letniego złodzieja. Chłopak zmarł, kierowca dostał dożywocie

Ta historia zaczęła się 22 lipca ubiegłego roku w brytyjskim hrabstwie Greater Manchester. 60-letni Terrence King zauważył, jak 15-letni napastnik z użyciem noża kradnie rower elektryczny innemu chłopcu i ucieka. Mężczyzna dogonił autem uciekającego nastolatka i celowo go potrącił. Devon Simmonds-Caines zmarł, a King został właśnie skazany na dożywotnie więzienie. Sprawa wywołuje na Wyspach ogromne emocje.

Według ustaleń sądu, chłopak wspólnie z kolegą ukradł rower wart blisko trzy tysiące funtów na terenie osiedla Langley Estate. Chwilę później Terrence King, siedzący za kierownicą swojego pojazdu, ruszył w pościg za młodocianym przestępcą.

Zabezpieczone nagrania z okolicznych kamer jednoznacznie wskazały, że kierowca celowo wjechał w uciekającego rowerzystę.

Sonda Czy ten mężczyzna słusznie został skazany na dożywocie? Tak, słusznie Nie, kara powinna być niższa

Surowy wyrok dla Terrence'a Kinga. O wolność powalczy za 17 lat

Proces trwał dwa tygodnie. Choć 60-latek przyznał się do potrącenia ze skutkiem śmiertelnym, kategorycznie zaprzeczał, jakoby celowo dopuścił się morderstwa. Ławnicy nie dali jednak wiary jego tłumaczeniom i uznali go za winnego zabójstwa.

W minshullskim sądzie koronnym zapadł wyrok skazujący Terrence'a Kinga na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odsiedzeniu siedemnastu lat za kratami.

Duncan Thorpe, detektyw nadzorujący dochodzenie z ramienia policji w Greater Manchester, zaznaczył, że materiał dowodowy był w tej sprawie przytłaczający.

– Terrence King celowo wjechał samochodem w Devona i spowodował obrażenia, które doprowadziły do jego śmierci – oświadczył funkcjonariusz.

Historia z Middleton zszokowała brytyjską opinię publiczną. Wymiar sprawiedliwości wprawdzie nie zakwestionował faktu, że 15-latek był złodziejem, ale jednoznacznie potępił próbę wymierzenia sprawiedliwości przez przypadkowego świadka.

🚨JUST IN: A man has been jailed for 16 years for killing a teenager who stole another teenager's bike.Terrence King, 60, deliberately ploughed his car into 15-year-old Devon Simmonds-Caines, driving at almost double the speed limit. Minshull Street Crown Court previously… pic.twitter.com/ZJ4KzqG7rn— The Mercian (@TheMercianNews) July 23, 2026

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