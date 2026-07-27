Masowa strzelanina podczas festiwalu! Świadkowie usłyszeli huki, są ofiary śmiertelne i ranni

Strzelanina w USA. Świadkowie usłyszeli serię strzałów, ludzie w panice uciekali

Jak informuje „Seattle Times”, pierwsze strzały padły około godz. 18 czasu lokalnego podczas festiwalu „Bite of Seattle”. Przedstawiciele Harborview Medical Center przekazali stacji CNN, że do szpitala trafili poszkodowani w wyniku ataku.

W miniony weekend w Seattle Center odbywała się kolejna edycja festiwalu „Bite of Seattle”, organizowanego nieprzerwanie od 1982 roku. W wydarzeniu uczestniczyły setki lokalnych wystawców, a program obejmował również koncerty i inne występy na żywo. Organizatorzy szacują, że w ciągu trzech dni imprezę odwiedza około 350 tys. osób.

Świadkowie, którzy byli na miejscu, relacjonowali lokalnej stacji KOMO, że usłyszeli od siedmiu do ośmiu strzałów. Jak opowiadali, chwilę później uczestnicy festiwalu zaczęli uciekać w panice we wszystkich kierunkach.

Po strzelaninie wstrzymano kursowanie kolejki

W związku z dramatycznymi wydarzeniami kierownictwo kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail zdecydowało o zawieszeniu kursów do końca dnia. Zapowiedziano, że połączenia zostaną wznowione w poniedziałek rano.