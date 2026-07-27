Paulina Krupińska pokazała dzieci! Taki widok to rzadkość. Śliczna córka pójdzie w jej ślady?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-27 13:19

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą jeden z najbardziej zgranych związków w polskim show-biznesie. Gwiazda TVN-u i muzyk świętują właśnie ósmą rocznicę ślubu. Uczcili ją rodzinnym zdjęciem, na którym towarzyszą im dzieci. Taki kadr to prawdziwa rzadkość!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka: Najpiękniejsza para polskiego show-biznesu?

Paulina Krupińska (39 l.) weszła do polskiego show-biznesu z wysoko podniesioną głową, na której lśniła korona Miss Polonii. Tytuł najpiękniejszej Polski zdobyła w 2012 roku, a przez zawieszenie konkursu została najdłużej "panującą" Miss Polonia. Początkowo wahała się przez udziałem w konkursie piękności - bała się, że zostanie zaszufladkowana. Z czasem stała się jedną z największych rodzimych gwiazd. Podobnie jak jej poprzedniczka (Marcelina Zawadzka), przekształciła tytuł miss w solidną markę osobistą. 

Na ekranie zadebiutowała w 2013 roku jako prezenterka w programie "Pytanie na śniadanie". Rok później dołączyła do zespołu TVN Style, a od Paulina Krupińska sześciu lat jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek "Dzień Dobry TVN". Piękna prezenterka ma równie udane życie prywatne. Od ponad dekady jest w szczęśliwym związku z Sebastianem Karpielem‑Bułecką (50 l.).

Poznali się po jednym z koncertów Zakopower. Podali sobie dłonie i rozeszli w inne strony. Krupińska była wtedy w związku z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Rok później związek gwiazdy przeszedł do historii, a los ponownie postawił na jej drodze przystojnego muzyka. Spotkali się przypadkiem na wyjściu ze wspólnymi znajomymi.

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Paulina Krupińska pokazała zdjęcie z dziećmi. Taki widok to rzadkość!

W 2014 roku pojawili się razem na weselu Rozalii Mancewicz (39 l.). Choć próbowali utrzymać swój związek w tajemnicy, to wspólne zdjęcia ze ślubu nie pozostawiły wątpliwości. Rok później na świecie pojawiła się córka Antonina (11 l.) oraz Jędrzej (9 l.). W lipcu 2018 roku Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wzięli huczny ślub na Podhalu.

Dziś uchodzą za przykład pary, która umiejętnie łączy pracę w show-biznesie z życiem z ochroną swojego życia prywatnego. Chociaż Krupińska aktywnie działa na Instagramie, to unika pokazywania na nim dzieci. Jednak z okazji ósmej rocznicy ślubu zrobiła wyjątek.

Świętujemy kolejną rocznicę ślubu - napisała pod wspólnym zdjęciem mężem, córką i synem.

Pociechy gwiazdorskiej pary mają nałożone okulary przeciwsłoneczne, które częściowo zasłaniają ich twarze. Widać jednak, że rosną jak na drożdżach, a Antonina odziedziczyła urodę po znanej mamie. Myślicie, że pójdzie w jej ślady? A może zwiąże się z muzyką?

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Paulina Krupińska w złotej sukni. Na miniaturach zdjęcia z mężem i dziećmi. O ich rocznicy ślubu przeczytasz na SE.
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SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA
PAULINA KRUPIŃSKA