Paulina Krupińska zachwyca w naturalnej odsłonie! Takiej cery i figury można jej pozazdrościć!

Paulina Krupińska: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Paulina Krupińska (38 l.) w polskim show-biznesie obecna jest od ponad dekady. Wszystko zaczęło się od zwycięstwa w konkursie piękności Miss Polonia w 2012 roku. Przez problemy z organizacją nosiła ten tytuł najdłużej w historii. Gdy w 2016 roku przekazała koronę swojej następczyni, była już pełnoprawną gwiazdą telewizji.

W 2013 roku jako prezenterka w programie "Pytanie na śniadanie". Rok później dołączyła do zespołu TVN Style, a obecnie jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek "Dzień Dobry TVN". Miss Polonia 2012 ma równie udane życie osobiste. W 2018 roku poślubiła Sebastiana Karpiela-Bułeckę (49 l.), z którym wychowuje córkę i syna.

Paulina Krupińska zachwyca naturalnym pięknem

Paulina Krupińska niedawno zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak (47 l.) w roli prowadzącej "Mam Talent". Pod koniec lutego ruszyła emisja 21. edycji programu z modelką w ekipie. W najnowszym odcinku jeden z występów tak ją zachwycił, że zdecydowała się wcisnąć "złoty przycisk", wyprzedzając tym samym głosowanie jury.

Chociaż można było ją wczoraj podziwiać na antenie TVN-u, to sama Krupińska przebywa właśnie na krótkich wakacjach. Kilka dni temu spakowała walizki i razem z Kamilą Szczawińską (41 l.) wyjechały w ciepłe kraje. Relacją z wyjazdu dzieli się ma Instagramie. Przyjaciółki zdecydowanie nie narzekają na nudę. Odpoczynek łączą z aktywnością fizyczną - treningiem na siłowni, grą w tenisa oraz długimi spacerami.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" aktywnie wypoczywa, a internauci zachwycają się jej naturalnym pięknem i piękną figurą modelki!

