Gillian Anderson nie do poznania. Po agentce Scully nie został nawet ślad. Tak pokazała się w Cannes!

Gilian Anderson była idealną Daną Scully

Kariera Gillian Anderson nabrała zawrotnego tempa w 1993 roku, gdy dostała rolę sceptycznej agentki FBI Dany Scully. Produkcja "Z archiwum X" błyskawicznie podbiła serca widzów, a ekranowy duet - Anderson i David Duchovny - przeszedł do historii telewizji. Sama aktorka wielokrotnie przyznawała, że sukces serialu całkowicie odmienił jej życie. Dzięki tej roli zdobyła prestiżowe nagrody Emmy i Złoty Glob oraz status międzynarodowej gwiazdy.

Po zakończeniu emisji "Z Archiwum X" w 2002 r. Gillian Anderson nie zniknęła z show-biznesu. Wręcz przeciwnie, zaczęła wybierać ambitniejsze role i udowodniła, że jest aktorką o ogromnym talencie. Zachwycała w serialach "The Crown", gdzie wcieliła się w Margaret Thatcher, oraz "Sex Education", w którym zagrała odważną terapeutkę seksualną. Każda kolejna rola pokazywała jej nowe oblicze i sprawiała, że krytycy nie szczędzili jej pochwał.

Tak teraz wygląda!

Spore emocje budzi także wygląd aktorki. Fani od lat porównują zdjęcia z początku kariery Gillian z obecnymi fotografiami gwiazdy. Anderson bardzo się zmieniła! Zrezygnowała z charakterystycznych rudych włosów i dziś najczęściej pokazuje się w jasnym blondzie, nic sobie nie robi również z siwych pasm. W trakcie kariery zmienił się też jej styl - teraz aktorka chętnie wybiera szykowne kreacje podkreślające klasę i jej dojrzałą urodę.

Internauci są zgodni: 57-letnia aktorka starzeje się z niezwykłą gracją i wygląda lepiej niż wiele młodszych gwiazd Hollywood, a nawet... niż ona sama sprzed lat. Gillian Anderson podkreśla, że nie zamierza obsesyjnie walczyć z upływem czasu. W wywiadach mówi o akceptacji siebie i naturalności.

W Cannes najpierw pojawiła się na pokazie filmu "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", a później zadała szyku podczas wizyty na czerwonym dywanie z okazji premiery produkcji "A Woman's Life". Zaskoczyła wszystkich, paradując w długich lokach! ZOBACZCIE ZDJĘCIA.

