Kasia Cichopek dzika jak dawniej, choć "życie ją poturbowało". Pokazała się w wydaniu sprzed lat! Co myślicie?

Cichopek i Hakiel - burzliwy rozwód w cieniu skandalu

Kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie, cały polski show-biznes zamarł. Przecież ta dwójka przez lata uchodziła za jedną z najbardziej zgodnych par. Zakochani poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami" i szybko zostali ulubieńcami fanów. Była miłość, był ślub, pojawiły się dzieci. Ich bajkowe życie trwało kilkanaście lat, a wspólne zdjęcia i rodzinne kadry tylko utwierdzały wszystkich w przekonaniu, że są wręcz stworzeni dla siebie.

Dlatego wiadomość z marca 2022 roku spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Para wydała identyczne oświadczenia, w których poinformowała o rozstaniu po 17 latach związku i 14 latach małżeństwa. Choć początkowo oboje prosili o prywatność, szybko zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące kulis rozpadu ich relacji.

Nowi partnerzy, nowe życie

Prawdziwa burza rozpętała się jednak kilka miesięcy później, gdy okazało się, że serce Kasi skradł Maciej Kurzajewski. Para długo ukrywała uczucie, ale w końcu oficjalnie potwierdziła związek. Internauci nie mieli wątpliwości, to był jeden z najgłośniejszych romansów polskiego show-biznesu. Oliwy do ognia dolewały kolejne komentarze Marcina Hakiela i medialne spięcia z byłą żoną Kurzajewskiego Pauliną Smaszcz.

Mimo ogromnego zamieszania Cichopek i Kurzajewski konsekwentnie budowali swoją relację. Wspólne wakacje, romantyczne zdjęcia i praca w telewizji tylko podsycały zainteresowanie fanów. Media od miesięcy spekulowały o ślubie zakochanych. I w końcu stało się! Jesienią 2025 roku para powiedziała sobie "tak". Ceremonia była jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich roku.

Nowa czy stara Kasia Cichopek?

Cichopek w nowej relacji rozkwitła, a ostatnio postanowiła wrócić do wizerunku, który pokazała widzom "M jak miłość" dekady temu. Znów zaczęła nosić charakterystyczne, ciemne loki!

W tych włosach czuję się znowu jak JA. Ta Kasia z liceum - zachwycona światem, z głową pełną marzeń i pomysłów. Ta, która ciągle śpiewała, grała na gitarze i śmiała się do rozpuku. Potem życie trochę mnie poturbowało. Wiele przeszłam. Ale dziś znów jestem pozytywnie zakręcona. Dosłownie i w przenośni - napisała aktorka.

I dodała:

Pamiętam moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do magazynu "Gala". Stylista wyprostował mi włosy i powiedział, że tak powinnam wyglądać, bo jest "lepiej". Uwierzyłam mu. I przez lata prostowałam nie tylko loki… ale też siebie. Dziś żałuję, że tak długo tłumiłam swoje naturalne fale, swoją dzikość, emocje i prawdziwą siebie. Ale już tego nie robię. Dziś jestem sobą. I wiecie co? Nigdy wcześniej nie czułam się piękniejsza.

Internauci komentują. Mają rację?

Fani Cichopek zachwycili się jej lokami.

"Odpowiedni mężczyzna potrafi wydobyć z nas to, co najlepsze. Pięknie Pani w loczkach! Dużo pomyślności", "Uważam, że to właśnie w kręconych włosach wyglądasz dużo lepiej i o wiele młodziej", "Cudownie wyglądasz ", "I ktoś mi powie, że miłość nie uskrzydla. Teraz w nowym związku oboje jesteście cudownymi ludźmi, twoje loki Kasiu i nowy look Macieja to idealny komplet ", "Zdecydowanie loki. Widać w nich szaloną Kasię" - czytamy w sieci.

