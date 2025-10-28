Wyjątkowy szczegół! Wesele Kasi Cichopek z jedną godziną gratis. Trwało dłużej nie bez powodu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-28 13:20

Kasia Cichopek i jej ukochany Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" 25 października. Ta data według numerologów ma wyjątkową energię, ale nie tylko dlatego wesele gwiazd telewizji było niecodzienne. Przez to, że imprezę poślubną wyprawiono właśnie wtedy, zakochani i ich goście mogli bawić się o godzinę dłużej.

Super Express Google News

25 października na długo zapadnie w pamięć nie tylko Kasi Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, ale i ich gościom, którzy tłumnie przybyli na ślub i wesele pary do eleganckiego hotelu pod Lublinem. Zakochani, którym od lat kibicowało wiele osób z show-biznesu oraz fani, powiedzieli sobie "tak" przed urzędniczką, a niedługo później już balowali. Ceremonia odbyła się w miejscu pełnym natury, ciszy i prywatności, ale zaraz bardzo szykownym. Przez dwa dni hotel był całkowicie zamknięty dla osób spoza zaproszonego grona.

Na liście gości widniały nazwiska znane mediów, sportu, polityki. W weselu uczestniczyli m.in. Jacek Kurski z żoną Joanną, Jan Kliment z ukochaną, Apoloniusz Tajner oraz Mateusz Kusznierewicz, Agnieszka Hyży, Anna Lewandowska - i wiele, wiele więcej.

Ślub już określono wydarzeniem roku! Był wyjątkowy pod wieloma względami, również z powodu daty.

Zobacz także: Kiedy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócą do pracy po ślubie? Na miodowy miesiąc muszą poczekać

Co to był za ślub!

Katarzyna Cichopek na ślubie i weselu zaprezentowała kilka kreacji, wszystkie projektu Violi Piekut. Pokazała się w skromnej, niewiele odsłaniającej sukience z pionową falbaną, w szerokich spodniach z gorsetem, w gorsetowej sukni, a także w białym wdzianku z kokardkami. Wyglądała wspaniale, a bawiła się jeszcze lepiej, co widać na nagraniach, które zamieszczała w sieci.

Zobacz także: Przepiękna panna młoda Kasia Cichopek na profesjonalnych zdjęciach. Jak modelka? I ten dekolt!

Atmosfera była niezwykła, goście dopisali, a detale dopracowane w każdym calu. Dzień po weselu para przygotowała dla swoich bliskich nietypową atrakcję. Zamiast brunchu odbyła się wycieczka do lasu i na bagna w okolicach hotelu.

Później weselnicy pożegnali się z młodą parą i wrócili do stolicy. Małżonkowie póki co nie pokazują się w pracy na planie "Halo, tu Polsat", odpoczywając po weekendzie pełnym emocji. Tym bardziej, że ich weselna zabawa trwała o godzinę dłużej.

Godzina gratis

Ślub i wesele Cichopek i Kurzajewskiego zaplanowano na 25 października. Tego dnia, a raczej nocy - z 25 na 26 października - nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki na zegarach zostały przestawione o jedną pełną godzinę do tyłu - z 3:00 na 2:00 w nocy, a to dla większości osób oznaczało możliwość wylegiwania się w łóżku o godzinę dłużej! Znanej parze i weselnym gościom wydłużyło zabawę.

Zobacz także: Ślub roku! Cichopek i Kurzajewski wybrali nieprzypadkowy dzień? Ta data ma wyjątkową moc!

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek niczym modelka. Takie zdjęcia ze ślubu? Jak sesja do magazynu o modzie!  

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!
Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski
31 zdjęć
QUIZ. Czy rozpoznasz te kultowe pary z filmów i seriali? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem
Pytanie 1 z 10
Jack i Rose to para z jakiego kultowego filmu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB
Maciej Kurzajewski