Wyjątkowy szczegół! Wesele Kasi Cichopek z jedną godziną gratis. Trwało dłużej nie bez powodu

25 października na długo zapadnie w pamięć nie tylko Kasi Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, ale i ich gościom, którzy tłumnie przybyli na ślub i wesele pary do eleganckiego hotelu pod Lublinem. Zakochani, którym od lat kibicowało wiele osób z show-biznesu oraz fani, powiedzieli sobie "tak" przed urzędniczką, a niedługo później już balowali. Ceremonia odbyła się w miejscu pełnym natury, ciszy i prywatności, ale zaraz bardzo szykownym. Przez dwa dni hotel był całkowicie zamknięty dla osób spoza zaproszonego grona.

Na liście gości widniały nazwiska znane mediów, sportu, polityki. W weselu uczestniczyli m.in. Jacek Kurski z żoną Joanną, Jan Kliment z ukochaną, Apoloniusz Tajner oraz Mateusz Kusznierewicz, Agnieszka Hyży, Anna Lewandowska - i wiele, wiele więcej.

Ślub już określono wydarzeniem roku! Był wyjątkowy pod wieloma względami, również z powodu daty.

Co to był za ślub!

Katarzyna Cichopek na ślubie i weselu zaprezentowała kilka kreacji, wszystkie projektu Violi Piekut. Pokazała się w skromnej, niewiele odsłaniającej sukience z pionową falbaną, w szerokich spodniach z gorsetem, w gorsetowej sukni, a także w białym wdzianku z kokardkami. Wyglądała wspaniale, a bawiła się jeszcze lepiej, co widać na nagraniach, które zamieszczała w sieci.

Atmosfera była niezwykła, goście dopisali, a detale dopracowane w każdym calu. Dzień po weselu para przygotowała dla swoich bliskich nietypową atrakcję. Zamiast brunchu odbyła się wycieczka do lasu i na bagna w okolicach hotelu.

Później weselnicy pożegnali się z młodą parą i wrócili do stolicy. Małżonkowie póki co nie pokazują się w pracy na planie "Halo, tu Polsat", odpoczywając po weekendzie pełnym emocji. Tym bardziej, że ich weselna zabawa trwała o godzinę dłużej.

Godzina gratis

Ślub i wesele Cichopek i Kurzajewskiego zaplanowano na 25 października. Tego dnia, a raczej nocy - z 25 na 26 października - nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki na zegarach zostały przestawione o jedną pełną godzinę do tyłu - z 3:00 na 2:00 w nocy, a to dla większości osób oznaczało możliwość wylegiwania się w łóżku o godzinę dłużej! Znanej parze i weselnym gościom wydłużyło zabawę.

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!