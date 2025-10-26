Anna Lewandowska przyłapana! Paliła na weselu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wyszła na "dymka"

Stało się! Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w luksusowym hotelu na Lubelszczyźnie. Para wybrała miejsce z dala od warszawskiego zgiełku, ale za to w otoczeniu natury i, oczywiście, z mnóstwem najbliższych gości. Cały obiekt został zamknięty tylko dla nich, a to oznaczało pełną dyskrecę i zero przypadkowych osób. Poza paparazzi!

To oni wypatrzyli Anię Lewandowską, która wyskoczyła "na dymka". Gwiazda telewizji została przyłapana na raczeniu się elektronicznymi papierosami.

Co to był za ślub!

Ślub i wesele udały się, goście dopisali, para młoda rozpływała się w szczęściu. Kasia wyglądała zjawiskowo w eleganckiej kreacji od Violi Piekut – z głębokim dekoltem, falbanami i delikatnym trenem. Gdy Maciej zobaczył ukochaną, wyszeptał: "Jesteś aniołem", a Cichopek aż się rozpłakała! On sam prezentował się jak prawdziwy dżentelmen w ciemnym garniturze i białej koszuli.

Na liście gości nie zabrakło gwiazd, dziennikarzy i polityków. Wesele trwało do białego rana, a na stołach królowały wykwintne dania: roladki z jelenia w sosie śliwkowym, zupa borowikowa, carpaccio z polędwicy. Był też imponujący tort składający się aż z czterech pięter.

Choć zakochani długo ukrywali datę ślubu, ich marzenie wreszcie się spełniło. To był dzień pełen emocji, wzruszeń i miłości. Cichopek i Kurzajewski oficjalnie rozpoczęli nowy rozdział życia – teraz już jako mąż i żona, a ich znajomi są tym faktem zachwyceni. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami, życzeniami miłości i szczęścia.

Ania Lewandowska świetnie się bawiła, ale...

...czasem gwiazda telewizji musiała odetchnąć świeżym powietrzem i wyjść z sali weselnej. Podczas jednej z przerw paparazzi przyłapali ją na paleniu elektronicznych papierosów. Zobaczcie sami!

Lewandowska w sieci zdawała relację z wesela. Wyglądała na nim doskonale - postawiła na odważną, czerwoną suknię z dekoltem aż do pasa.

Zawsze z Wami! (...)zaczęliście najpiękniejszą podróż! My będziemy z Wami zawsze! Od serca! Bezinteresownie. Prawdziwie. Lojalnie. To była wypełniona radością i szalonymi tańcami noc! I niech ta radość trwa! - pisała gwiazda TVP.

Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!