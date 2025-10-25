To tutaj Cichopek i Kurzajewski powiedzą sobie „tak”! Wybrali elegancki hotel z dala od zgiełku Warszawy

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie „tak ” w eleganckim hotelu położonym z dala od miejskiego zgiełku.

” położonym z dala od miejskiego zgiełku. Miejsce uroczystości zachwyca kameralnością, zielenią i spokojem – idealne tło dla romantycznego, jesiennego ślubu .

. Choć para starała się zachować miejsce uroczystości w tajemnicy, "Super Express" ustalił adres, mamy też zdjęcia hotelu.

Urokliwe miejsce z duszą

Hotel położony przy jednej z malowniczych tras, z dala od miejskiego gwaru, od rana tętni życiem. Wśród zaproszonych gości – same znane twarze ze świata mediów, sportu i show-biznesu. Obsługa dyskretnie krząta się po terenie, a w otoczeniu budynków widać kwiatowe dekoracje i przygotowania do wyjątkowej uroczystości.

Choć para nie ujawniała szczegółów ceremonii, dziś nie ma już wątpliwości – to właśnie ten elegancki kompleks hotelowy z charakterystycznym drewnianym wejściem stał się miejscem ich wielkiego dnia. Uroku dodają tradycyjne detale architektoniczne – drewniane elementy, stonowane kolory i przytulne wnętrza, które doskonale wpisują się w klimat jesiennego ślubu.

Ostatnie przygotowania do ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Od wczesnych godzin porannych widać intensywne przygotowania. Do środka wnosi się bukiety białych kwiatów, zielone girlandy i delikatne ozdoby. Wszystko wskazuje na to, że wnętrza hotelu zmieniły się w romantyczną przestrzeń pełną światła i kwiatów – dokładnie tak, jak lubi Katarzyna Cichopek.

Choć wokół miejsca widać wzmożony ruch, wszystko odbywa się z klasą i spokojem. Ochrona dyskretnie czuwa nad prywatnością gości, a obsługa dba, by każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik. W powietrzu unosi się atmosfera ekscytacji i wzruszenia – takiej, jaka towarzyszy tylko naprawdę wyjątkowym chwilom.

Ślub roku w stylu Cichopek i Kurzajewskiego

Ślub odbywa się 25 października 2025 roku, w dniu o numerologicznej wibracji 8 – liczby siły, stabilności i miłości budowanej na trwałych fundamentach. Według numerologów to doskonała data dla par, które łączy wspólny cel i wzajemny szacunek. Zobacz: Ślub roku! Cichopek i Kurzajewski wybrali nieprzypadkowy dzień? Ta data ma wyjątkową moc!

To wydarzenie od tygodni rozgrzewa polski show-biznes. Kasia i Maciej – znani z telewizji i wspólnych projektów – postanowili uczynić ten dzień nie tylko romantycznym, ale też pełnym klasy i symboliki. Ich miłość dojrzewała na oczach widzów, ale ślub postanowili przeżyć z dala od kamer.

Nie zabraknie jednak wyjątkowych akcentów: kreacje przygotowała Viola Piekut, a uroczystość ma potrwać dwa dni – sobotę i niedzielę. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem elegancji, drugi – na luzie, w sportowych stylizacjach i przy wspólnej zabawie w plenerze.

Wybór miejsca nie jest więc przypadkowy. Z dala od świateł stolicy, w otoczeniu natury i jesiennych barw, Cichopek i Kurzajewski mogą przeżyć swój dzień po swojemu – spokojnie, wśród przyjaciół i rodziny, bez pośpiechu. To idealna oprawa dla ślubu, który ma prawdziwym świętem miłości.

