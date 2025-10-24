Tylko u nas! Pierwsi goście zjechali na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Dwie znane panie już w hotelu

Pierwsi goście przybyli na ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Ale konspiracja! Podczas gdy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w piątkowy wieczór, dosłownie godziny przed planowanym ślubem roku, stawili się w Warszawie na Gali Woman Power, piersi goście zaczęli przybywać do ukrywanego wcześniej przed nimi i mediami hotelu.

Zobacz również: Czarna magia Kasi Cichopek! Diabelnie seksowna i zapracowana do ostatnich chwil przed ślubem

Ostatecznie impreza weselna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbędzie się w Poleskim Parku Narodowym w okolicy Lublina, a konkretnie w małej, malowniczej miejscowości Urszulin.

Kurscy i Monika Pyrek na weselu Cichopek i Kurzajewskiego

Zabawa została zaplanowana na cały weekend. Już w piątek późnym wieczorem do hotelu zaczęli zjeżdżać pierwsi goście. Wśród nich paparazzi wypatrzyli Joannę Kurską. Nic w tym dziwnego - Kurska właściwie może być uznawana za matkę chrzestną ich związku - zarówno medialnego, jak i prywatnego. W końcu to za jej szefowania w "Pytaniu na Śniadanie" doszło do słynnego łączenia z Izraela, podczas którego "Kurzopki" ujawniły swój romans milionom Polaków. Joanna Kurska jest więc wielką przyjaciółką pary. Niedawno też zeznawała w sądzie na korzyść Kasi w sprawie którą ta wytoczyła byłej żonie Kurzajewskiego, Paulinie Smaszcz, o ochronę dóbr osobistych.

Kolejną parą która już piątkowej nocy przybyła do hotelu są lekkoatletka Monika Pyrek i jej mąż - Norbert Rokita. Według naszych informacji również Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski do hotelu dotrą w nocy z piątku na sobotę - mają zamiar ruszyć w drogę prosto z gali, na której częstowali uśmiechami na czerwonym dywanie.

Zobacz również: Gwiazdy sportu na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, kto jeszcze się pojawi!

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: cały weekend wrażeń

Impreza została przewidziana na cały weekend - w sobotę ma się odbyć ślub i przyjęcie weselne, na którym obowiązują stroje wieczorowe, na niedzielę natomiast przygotowano różne rozrywki i poproszono gości o stroje sportowe. Kasia za to zaprezentuje kilka sukienek od Violi Piekut.

A na liście gości znaleźli się również: Edward Miszczak z żoną, Anną Cieślak, bracia Mroczek, Ewa Wachowicz, Mateusz Kusznierewicz, Apoloniusz Tajner i Mateusz Gessler.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia paparazzi z hotelu w galerii pod tekstem!

Kurzajewski i Cichopek przyłapani na próbie przed koncertem Paddy’ego Kelly’ego. Kasia szaleje jak nastolatka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.