Tylko u nas! Pierwsi goście zjechali na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Dwie znane panie już w hotelu

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-10-24 22:11

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski do ostatnich chwil trzymali miejsce swego ślubu w tajemnicy - nawet przed niektórymi gośćmi! Nam jednak udało się odkryć wielką tajemnicę pary z "Halo tu Polsat" i zdobyliśmy zdjęcia pierwszych gości przybyłych na weekend pełen wrażeń.

Super Express Google News

Pierwsi goście przybyli na ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Ale konspiracja! Podczas gdy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w piątkowy wieczór, dosłownie godziny przed planowanym ślubem roku, stawili się w Warszawie na Gali Woman Power, piersi goście zaczęli przybywać do ukrywanego wcześniej przed nimi i mediami hotelu.

Zobacz również: Czarna magia Kasi Cichopek! Diabelnie seksowna i zapracowana do ostatnich chwil przed ślubem

Ostatecznie impreza weselna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbędzie się w Poleskim Parku Narodowym w okolicy Lublina, a konkretnie w małej, malowniczej miejscowości Urszulin.

Kurscy i Monika Pyrek na weselu Cichopek i Kurzajewskiego

Zabawa została zaplanowana na cały weekend. Już w piątek późnym wieczorem do hotelu zaczęli zjeżdżać pierwsi goście. Wśród nich paparazzi wypatrzyli Joannę Kurską. Nic w tym dziwnego - Kurska właściwie może być uznawana za matkę chrzestną ich związku - zarówno medialnego, jak i prywatnego. W końcu to za jej szefowania w "Pytaniu na Śniadanie" doszło do słynnego łączenia z Izraela, podczas którego "Kurzopki" ujawniły swój romans milionom Polaków. Joanna Kurska jest więc wielką przyjaciółką pary. Niedawno też zeznawała w sądzie na korzyść Kasi w sprawie którą ta wytoczyła byłej żonie Kurzajewskiego, Paulinie Smaszcz, o ochronę dóbr osobistych.

Kolejną parą która już piątkowej nocy przybyła do hotelu są lekkoatletka Monika Pyrek i jej mąż - Norbert Rokita. Według naszych informacji również Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski do hotelu dotrą w nocy z piątku na sobotę - mają zamiar ruszyć w drogę prosto z gali, na której częstowali uśmiechami na czerwonym dywanie.

Zobacz również: Gwiazdy sportu na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, kto jeszcze się pojawi!

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: cały weekend wrażeń

Impreza została przewidziana na cały weekend - w sobotę ma się odbyć ślub i przyjęcie weselne, na którym obowiązują stroje wieczorowe, na niedzielę natomiast przygotowano różne rozrywki i poproszono gości o stroje sportowe. Kasia za to zaprezentuje kilka sukienek od Violi Piekut.

A na liście gości znaleźli się również: Edward Miszczak z żoną, Anną Cieślak, bracia Mroczek, Ewa Wachowicz, Mateusz Kusznierewicz, Apoloniusz Tajner i Mateusz Gessler.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia paparazzi z hotelu w galerii pod tekstem!

Kurzajewski i Cichopek przyłapani na próbie przed koncertem Paddy’ego Kelly’ego. Kasia szaleje jak nastolatka
Quiz. Co wiesz o Kasi Cichopek?
Pytanie 1 z 10
Cichopek była jurorem w show:
Pierwsi goście na ślubie Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego
41 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski
MONIKA PYREK
JOANNA KURSKA