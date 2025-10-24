Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak"!

Plotki o tym, że parę popularnych prowadzących łączy coś więcej niż tylko zawodowa relacja, pojawiły się krótko po rozstaniu aktorki z Marcinem Hakielem (43 l.). Porzucony tancerz chętnie opowiadał w mediach o kulisach rozstania, a oliwy do ognia dolewała jeszcze była Paulina Smaszcz (52 l.), była żona Kurzajewskiego.

"Kurzopki" długo milczały na temat swojej relacji. Związek potwierdzili w październiku 2022 roku, podczas romantycznego wyjazdu do Izraela. Zakochani połączyli się nawet z programem "Pytanie na śniadanie", gdzie z wielkimi uśmiechami na ustach opowiadali o łączącym ich uczuciu.

Na początku następnego roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali do Jordanii, gdzie świętowali 50. urodziny dziennikarza. To prawdopodobnie właśnie wtedy oświadczył się ukochanej. O zaręczynach gwiazda "M jak miłość" poinformowała dopiero pod koniec roku w poście podsumowującym minione dwanaście miesięcy.

Kto pojawi się na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

W międzyczasie narzeczeni przeszli z Telewizji Polskiej do Polsatu. Ich duet jest jednak nierozerwalny i razem prowadzą "Halo, tu Polsat". W ostatnim czasie coraz głośniej mówiono o nadchodzącym ślubie. Sami zainteresowani milczeli jak zaklęci i tylko czasami pozwalali sobie na zabawę plotkami. Kilka tygodni temu okazało się, że ślub odbędzie się 25 października.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zrezygnowali z hucznego wesela. Zamiast tego zaprosili grono najbliższych im osób na dwa dni zabawy. Jak udało nam się dowiedzieć, "Kurzopki" wywiozą swoich gości w sekretne miejsce trzy godziny drogi od stolicy. Weselnicy do tej pory dostali jedynie informację o dacie i o wymaganych strojach - na sobotę poproszono ich o przygotowanie kreacji wieczorowych, natomiast w niedzielę mają się przebrać w sportowe stylizacje.

Znana jest za to lista gości. Do weekendowej zabawy szykują się m.in. koleżanki i koledzy państwa młodych z "Halo, tu Polsat". Pojawią się również Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Edward Miszczak czy... Joanna Kurska! Zaproszenie na ślub otrzymały również osoby ze świata sportu. Jak podaje Pudelek, są to Monika Pyrek, Mateusz Kusznierewicz oraz Apoloniusz Tajner.

