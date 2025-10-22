Tych gwiazd na bank nie będzie na poprawinach u Kurzopków. Zastąpią ich w telewizji

2025-10-22 22:11

Już w sobotę, 25 października odbędzie się długo wypatrywany ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Szczegóły ceremonii są pilnie strzeżone, a wszyscy chcą znać nazwiska z listy gwiazd, które się tam pojawią. Znajdziesz je poniżej, wiemy też, kogo na pewno nie będzie na poprawinach imprezy weselnej. W ten weekend Cichopek i Kurzajewski nie poprowadzą "Halo, tu Polsat". Ktoś to zrobi za nich.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski trzy lata temu, 7 października 2022 roku, publicznie wyznali sobie miłość. Od tego momentu w ich życiu sporo się zmieniło. Zakochani nie szczędzą sobie czułości, a ich wspólne występy jako prowadzących śniadaniówkę Polsatu cieszą się ogromną popularnością. No a teraz nareszcie będzie ich ślub, którego fani od dawna wypatrywali

Kto na bank będzie na ślubie Cichopek z Kurzajewskim?

Zaproszenia na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dostali inni prowadzący "Halo tu Polsat", przyjaciele aktorki z "M jak miłość" i zaprzyjaźnieni z panem młodym sportowcy. Kurzopki na swój ślub zaprosili byłą szefową z "Pytania na śniadanie", Joannę Kurską oraz dyrektora programowego Polsatu - Edwarda Miszczaka. Zaproszenia trzymali na pewno Ewa Wachowicz - obecnie współprowadząca śniadaniówkę Polsatu z Krzysztofem Ibiszem oraz inny mistrz kuchni - Mateusz Gessler

Wesele gwiazdorskiej pary ma być według medialnych doniesień kameralne, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Nie wszyscy jednak na nie dotrą. Jedna z zaprzyjaźnionych par z "Halo, tu Polsat" będzie musiała zastąpić Kurzopków i poprowadzić sobotnie wydanie śniadaniówki. Inni koledzy ze śniadaniowego planu także nie będą mieli łatwo -trzeba będzie pogodzić pracę w studio telewizyjnym i ślub gwiazd. Kto nie pojawi się na poprawinach u Kurzopków?

Oni mogą nie zabalować u Kurzopków

Jak udało nam się dowiedzieć od naszego informatora, rozkład prowadzących "Halo, tu Polsat" w weekend ślubu Kurzopków jest następujący: 

  • piątek, 24.10.25  - Ewa Wachowicz z Krzysztofem Ibiszem,
  • sobota - Olek Sikora i Ola Filipek,
  • niedziela - Aga Hyży z Maćkiem Rockiem. 

