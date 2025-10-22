Tych gwiazd na bank nie będzie na poprawinach u Kurzopków. Zastąpią ich w telewizji

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski trzy lata temu, 7 października 2022 roku, publicznie wyznali sobie miłość. Od tego momentu w ich życiu sporo się zmieniło. Zakochani nie szczędzą sobie czułości, a ich wspólne występy jako prowadzących śniadaniówkę Polsatu cieszą się ogromną popularnością. No a teraz nareszcie będzie ich ślub, którego fani od dawna wypatrywali.

Kto na bank będzie na ślubie Cichopek z Kurzajewskim?

Zaproszenia na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dostali inni prowadzący "Halo tu Polsat", przyjaciele aktorki z "M jak miłość" i zaprzyjaźnieni z panem młodym sportowcy. Kurzopki na swój ślub zaprosili byłą szefową z "Pytania na śniadanie", Joannę Kurską oraz dyrektora programowego Polsatu - Edwarda Miszczaka. Zaproszenia trzymali na pewno Ewa Wachowicz - obecnie współprowadząca śniadaniówkę Polsatu z Krzysztofem Ibiszem oraz inny mistrz kuchni - Mateusz Gessler.

Wesele gwiazdorskiej pary ma być według medialnych doniesień kameralne, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Nie wszyscy jednak na nie dotrą. Jedna z zaprzyjaźnionych par z "Halo, tu Polsat" będzie musiała zastąpić Kurzopków i poprowadzić sobotnie wydanie śniadaniówki. Inni koledzy ze śniadaniowego planu także nie będą mieli łatwo -trzeba będzie pogodzić pracę w studio telewizyjnym i ślub gwiazd. Kto nie pojawi się na poprawinach u Kurzopków?

Oni mogą nie zabalować u Kurzopków

Jak udało nam się dowiedzieć od naszego informatora, rozkład prowadzących "Halo, tu Polsat" w weekend ślubu Kurzopków jest następujący:

piątek, 24.10.25 - Ewa Wachowicz z Krzysztofem Ibiszem,

sobota - Olek Sikora i Ola Filipek,

niedziela - Aga Hyży z Maćkiem Rockiem.

