Gwiazdy wystroiły wille na święta! Przetakiewicz i Rozenek wydały grube tysiące! Co z Cichopek?

Polskie gwiazdy po raz kolejny udowadniają, że święta to nie tylko czas rodzinnych spotkań, ale też prawdziwy pokaz przepychu, stylu i… kreatywności. W mediach społecznościowych zaroiło się od zdjęć bogato udekorowanych salonów, ogrodów i choinek, a rywalizacja o miano "królowej świąt" właśnie się rozpoczęła. Kto w tym roku przyciąga największą uwagę?

Małgorzata Rozenek-Majdan stawia na luksus i efekt "wow"

Małgorzata Rozenek-Majdan nie byłaby sobą, gdyby nie postawiła na dekoracje z rozmachem. W jej wnętrzach pojawiły się liczne sztuczne zwierzęta – głównie sarenki i jelonki – które idealnie wpisują się w modny, zimowy klimat rodem z alpejskich kurortów. To jednak nie wszystko. Prawdziwą sensację robi ogród, w którym ustawiono duże, świecące sylwetki rogaczy w nowoczesnym stylu.

Takie dekoracje to nie tylko kwestia estetyki, ale również sporych nakładów finansowych. Według ekspertów, koszt takiej oprawy może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla gwiazdy, która od lat przyzwyczaja fanów do luksusu, nie jest to jednak powód do rezygnacji z efektu "wow".

Joanna Przetakiewicz i choinka, której… prawie nie widać

Na zupełnie inną, choć równie spektakularną estetykę postawiła Joanna Przetakiewicz. Jej ogromna choinka została dosłownie obsypana czerwonymi bombkami w różnych rozmiarach. Jest ich tak dużo, że zielone gałązki miejscami znikają pod ciężarem ozdób.

Całość dopełniają czarno-białe kokardy, które nadają dekoracji charakteru i elegancji. Styl jest odważny, wyrazisty i bardzo "instagramowy". Trudno przejść obok takiego drzewka obojętnie – nawet jeśli minimalizm w tym wydaniu zdecydowanie nie ma nic do powiedzenia.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski stawiają na własnoręcznie wykonane ozdoby

Na tle bogatych aranżacji Rozenek i Przetakiewicz, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyraźnie idą pod prąd. Para postanowiła pokazać fanom bardziej kameralną, rodzinną stronę przygotowań do świąt. W mediach społecznościowych pochwalili się, jak własnoręcznie tworzą ozdoby i kokardy, które mają trafić na choinkę.

Nie zabrakło również świątecznych wypieków i kulinarnych eksperymentów. Ich narracja jest spójna – liczy się wspólnie spędzony czas, zabawa i tradycja, a nie imponujące rachunki za dekoracje. Taki przekaz trafia do tych fanów, którzy wolą ciepło domowego ogniska niż blichtr.

Kto zostanie królową świąt?

Choć style gwiazd znacząco się różnią, jedno jest pewne – każda z nich znalazła sposób, by przyciągnąć uwagę. Jedne zachwycają rozmachem i luksusem, inne stawiają na elegancję, a jeszcze inne na autentyczność i domową atmosferę.

Pozostaje pytanie: która z nich zdobędzie tytuł nieoficjalnej królowej świąt w tym roku? Odpowiedź – jak zwykle – należeć będzie do fanów, którzy z uwagą śledzą każdy detal publikowany w mediach społecznościowych.

Choinka na krakowskim Rynku rozbłysła