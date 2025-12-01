Joanna Przetakiewicz już w świątecznym nastroju! Tak wygląda jej dom

Joanna Przetakiewicz od lat udowadnia, że ma doskonałe wyczucie stylu, nie tylko w modzie, ale również w aranżacji przestrzeni. Nic więc dziwnego, że świąteczny wystrój jej domu ponownie przyciągnął uwagę internautów. Tym razem postawiła na wyraziste kontrasty, odważne dodatki i konsekwencję w doborze detali, które razem stworzyły spójną całość. Jest bardzo świątecznie.

Joanna Przetakiewicz udekorowała dom na święta

W centrum domu Joanny Przetakiewicz pojawiła się okazała choinka, która od razu skupia na sobie wzrok. Zamiast różnorodnej palety barw, dominują na niej czerwone bombki, zarówno w klasycznym, błyszczącym wydaniu, jak i w wersji matowej. Dzięki temu drzewko prezentuje się elegancko i bardzo stylowo. Ten sam typ ozdób wykorzystano do dekoracji okien, gdzie z bombek powstały efektowne, świąteczne wieńce, podkreślające konsekwencję całej aranżacji.

Najbardziej zaskakującym elementem okazały się jednak szerokie wstęgi w czarno-białe pasy. Zawiązane w duże kokardy zdobią nie tylko choinkę, ale także poręcz schodów. Ten motyw powtarza się również na zastawie stołowej przeznaczonej do serwowania napojów, co świadczy o dbałości o detale i przemyślanej koncepcji dekoracyjnej. Kontrastowa grafika wprowadza do wnętrza nowoczesny charakter i przełamuje klasyczną, świąteczną kolorystykę.

Całość została ocieplona osobistymi akcentami. W pobliżu schodów znalazły się rodzinne fotografie, które nadają przestrzeni bardziej prywatny i domowy wymiar. Dzięki nim luksusowa aranżacja zyskuje równowagę pomiędzy elegancją a przytulnym charakterem.

