Odstawiona Joanna Przetakiewicz ma Bentleya i szofera. Tak pojechała po pizzę

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-10-14 6:20

Większość z nas zamawia przez telefon pizzę, którą później na rowerze przywozi nam dostawca. Ale nie Joanna Przetakiewicz (57 l.). Ona zajmuje miejsce na tylnym siedzeniu swojego Bentleya i szofer wiezie ją do restauracji. A że nie można marnować jedzenia, nawet gdy jest się milionerem, do domu celebrytka wróciła z resztą pizzy w pudełku. 

Tak dogadza sobie Joanna Przetakiewicz

Joanna Przetakiewicz porusza się po stolicy masywną limuzyną Bentley Mulsanne o klasycznym, bardzo eleganckim wyglądzie za około 1,5 mln zł. Zatrudnia szofera, a bywa że i też ochroniarza. Panowie strzegą jej wtedy, gdy wychodzi do fryzjera lub ma ochotę na pizzę. 

Sama też prezentowała się tego dnia bardzo elegancko - miała na sobie prosty, czarny, jesienny płaszcz, który skrywał wygodne, sportowe ubrania w tym samym kolorze. Joanna dobrała skórzane kozaki i torebkę Hermes ze skóry krokodyla. Akurat takich ma w swojej szafie kilka - w różnych kolorach i rozmiarach. Najtańsza z nich kosztuje 66 tys. zł. Najdroższy nabytek to kosz nawet 400 tys. zł. Ale za to świetnie pasuje do każdej stylizacji, a nawet do taniego pudełka po pizzy.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Joanna Przetakiewicz w drodze po pizzę. Fajne życie?

