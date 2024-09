Joanna Przetakiewicz paraduje z torebką W CENIE KAWALERKI! To aligator...

Wiemy, co ukrywała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony"! Magdalena płakała przed kamerami. "Nie chcę, żeby on tak patrzył"

Joanna Przetakiewicz z torebką za 400 tysięcy

Cacko, z którym przyłapali paparazzi Joannę Przetakiewicz, to torebka domu mody Hermes. Czarna, błyszcząca skóra aligatora i logo ukochanej firmy milionerek to nie lada inwestycja. Torba jest warta... ponad 400 tysięcy złotych. Za tyle można kupić kawalerkę w dużym mieście, lub domek na wsi. Nie można też jej po prostu kupić w sklepie - na upragniony model trzeba się zapisywać w kolejce.

Drogi gust Joanny Przetakiewicz: Bentley i aligator

Joanna Przetakiewicz posiada kilka sztuk tej firmy - między innymi nieco mniejszą, również czarną torebkę, wartą "zaledwie" 230 tysięcy.

Do niebotycznie drogiego akcesorium Joanna dobrała sportową stylizację - niepozorne czarne leginsy i bluzę w tym samym kolorze, czapeczkę z daszkiem - wartą nieco ponad 100 złotych i białe sportowe buty. Jak udało nam się ustalić - potężnie drogą torebkę gwiazda posiada w swojej kolekcji już od kilku lat i był to... prezent. Nic tylko życzyć sobie takich podarunków!

Z torebką w cenie mieszkania Przetakiewicz najpierw udała się do modnej restauracji, następnie - do swojego Bentleya z prywatnym szoferem. Bentley Mulsanne, którym na co dzień porusza się Joanna po warszawskich ulicach, to masywna limuzyna - auto mierzy ponad 5,5 metra długości (w wersji przedłużonej nawet 5,8 metra). Jego ceny w standardowej wersji zaczynają się w Polsce od 1,5 miliona złotych.

Nic dziwnego - kto by woził taką torebkę autobusem?

