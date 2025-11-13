Joanna Przetakiewicz walczy z wypaleniem! Koleżanki po fachu wsparły jej nową akcję

Od kilku lat Joanna Przetakiewicz koncentruje się na działalności społecznej, inspirując kobiety do dbania o siebie, rozwój osobisty i niezależność. Po sukcesie marki La Mania projektantka postanowiła wykorzystać swoją popularność, by nieść realną zmianę. Tak powstała Fundacja Era Nowych Kobiet, której inicjatywy skupiają się na wspieraniu kobiet i budowaniu pewności siebie. Najnowszy projekt Przetakiewicz, zatytułowany "NIE WYPALENI", to odpowiedź na rosnący problem wypalenia zawodowego, które coraz częściej dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Joanna Racewicz ruszyła z nowym projektem

Premiera kampanii odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła tłum gości. Oprócz samej Joanny Przetakiewicz, na scenie pojawił się również były premier Leszek Miller, który wziął udział w dyskusji o kondycji psychicznej Polaków. Spotkanie miało inspirujący i motywujący charakter, przepełnione było szczerymi historiami, emocjami i przesłaniem, że każdy ma prawo do odpoczynku.

Joanna Przetakiewicz w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że społeczeństwo od lat funkcjonuje w trybie nieustannego pędu, zapominając o podstawowych potrzebach psychicznych.

W wydarzeniu wzięło udział wiele znanych kobiet, które od lat są kojarzone z odwagą i autentycznością. Hanna Lis, Joanna Racewicz, Jessica Mercedes, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem, którzy chętnie pozowali do zdjęć.

