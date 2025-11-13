Joanna Przetakiewicz walczy z wypaleniem! Koleżanki po fachu wsparły jej nową akcję

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-13 22:01

Joanna Przetakiewicz nie zwalnia tempa i udowadnia, że potrafi łączyć styl, siłę i misję społeczną. Projektantka oraz założycielka Fundacji Era Nowych Kobiet zainaugurowała nową kampanię pod hasłem "NIE!WYPALENI", która ma zachęcać Polaków do walki z wypaleniem zawodowym i psychicznym. Na premierze projektu pojawiło się wiele znanych twarzy, wśród nich Hanna Lis, Joanna Racewicz, Jessica Mercedes oraz Barbara Kurdej-Szatan z mężem.

Od kilku lat Joanna Przetakiewicz koncentruje się na działalności społecznej, inspirując kobiety do dbania o siebie, rozwój osobisty i niezależność. Po sukcesie marki La Mania projektantka postanowiła wykorzystać swoją popularność, by nieść realną zmianę. Tak powstała Fundacja Era Nowych Kobiet, której inicjatywy skupiają się na wspieraniu kobiet i budowaniu pewności siebie. Najnowszy projekt Przetakiewicz, zatytułowany "NIE WYPALENI", to odpowiedź na rosnący problem wypalenia zawodowego, które coraz częściej dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Zobacz też: Odstawiona Joanna Przetakiewicz ma Bentleya i szofera. Tak pojechała po pizzę

Joanna Racewicz ruszyła z nowym projektem

Premiera kampanii odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła tłum gości. Oprócz samej Joanny Przetakiewicz, na scenie pojawił się również były premier Leszek Miller, który wziął udział w dyskusji o kondycji psychicznej Polaków. Spotkanie miało inspirujący i motywujący charakter, przepełnione było szczerymi historiami, emocjami i przesłaniem, że każdy ma prawo do odpoczynku.

Zobacz też: Wielka wpadka wielkiej gwiazdy! Tomasz Kot pozował i NIE ZAUWAŻYŁ, że coś się wymsknęło

Joanna Przetakiewicz w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że społeczeństwo od lat funkcjonuje w trybie nieustannego pędu, zapominając o podstawowych potrzebach psychicznych. 

Zobacz też: Spadliśmy z krzesła, gdy poznaliśmy cenę torebki Przetakiewicz. Janachowska i Doda też zaszalały. W tej cenie można kupić mieszkanie!

W wydarzeniu wzięło udział wiele znanych kobiet, które od lat są kojarzone z odwagą i autentycznością. Hanna Lis, Joanna Racewicz, Jessica Mercedes, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem, którzy chętnie pozowali do zdjęć.

Zobacz też: Syn Joanny Przetakiewicz znowu do wzięcia! Rozstał się z piękną modelką. Wyrzucili się na Instagramie!

Zobacz naszą galerię: Joanna Przetakiewicz walczy z wypaleniem! Koleżanki po fachu wsparły jej nową akcję

Joanna Przetakiewicz
28 zdjęć
Sonda
Czy uważasz, że Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens pasują do siebie?
Joanna Przetakiewicz paraduje z torebką W CENIE KAWALERKI! To aligator
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA PRZETAKIEWICZ
JESSICA MERCEDES
Barbara Kurdej-Szatan