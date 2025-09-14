Wielka wpadka wielkiej gwiazdy! Tomasz Kot pozował i NIE ZAUWAŻYŁ, że coś się wymsknęło

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-09-14 11:57

W sobotę, 13 września w Warszawie odbył się Bal Charytatywny Fundacji Legii, na którym tłumnie stawiły się największe polskie gwiazdy. Elegancko odstrzeleni pozowali między innymi Borys Szyc, Izabela Janachowska, Magda Boczarska z Mateuszem Banasiukiem, Zosia Ślotała z Andrzejem Wroną i Tomasz Kot z małżonką. Ten ostatni zaliczył niestety wpadkę...

Tłum gwiazd na Balu Fundacji Legii

Bal Fundacji Legii to niezwykle prestiżowa impreza i nic dziwnego, że ściągnęły na nią największe polskie gwiazdy. Dla fotografów pozowali między innymi piękna Magda Boczarska w różowej, cekinowej sukni i jej partner, Mateusz Banasiuk w modnym, białym garniturze. Justyna Nagłowska dumnie prezentowała się obok męża, Borysa Szyca, w oryginalnej, złotej kreacji przypominającej elegancko zapakowany prezent. Zosia Ślotała postawiła na czarną suknię z oryginalnym dekoltem, a Katarzyna Sokołowska - wręcz odwrotnie. Gwiazda "Top Model" wybrała minimalistyczną, prostą suknię w bieli.

Uwagę fotografów przyciągał też Olaf Lubaszenko, który prezentował się bardzo elegancko i rzadko widywany na salonach Tomasz Kot. Ten ostatni niestety zaliczył wtopę...

Tomasz Kot zaliczył wpadkę na czerwonym dywanie!

Tomasz Kot to wielki aktor - dosłownie i w przenośni. Jego role w filmach "Bogowie", "Skazany na bluesa", nominowanej do Oskara "Zimnej Wojnie" czy ostatniej "Akademii Pana Kleksa" są niezapomniane. Rozwija też swój talent za granicą - zagrał w międzynarodowych produkcjach takich jak "Wróg doskonały", "Przestroga" i "Joika".

Zarówno Tomasz Kot, jak i jego piękna małżonka tego wieczoru postawili na bezpieczną czerń. Żona aktora - Agnieszka Olczyk pozowała u jego boku w pięknej, prostej sukience do kostek. Czarna kreacja podkreśliła jej figurę, a naturalny makijaż i fryzura świetnie współgrały z całą stylizacją. Tomasz Kot na tę okazję wybrał garnitur z pasującą koszulą, która podobnie jak marynarka była ozdobiona czerwoną lamówką. Niestety - efekt popsuła wpadka - niezapięty guzik i koszula wychodzą ze spodni pokazały... brzuch aktora. Nieświadomy wtopy pozował tak fotografom. Czyżby winny był wzrost? Bez wątpienia mierzącego niemal 2 metry aktora nie jest łatwo ubrać... 

