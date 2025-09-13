Niebywałe, kto wpadł na Bal Charytatywny Fundacji Legii!. Szyc, Boczarska, wicepremier i ambasador USA to dopiero początek

Na Balu Charytatywnym Fundacji Legii pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata show-biznesu, sportu, biznesu i polityki, m.in. Borys Szyc z żoną, Magdalena Boczarska z mężem, wicepremier Krzysztof Gawkowski z żoną oraz były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Fundacja Legii, której prezesem jest Anna Mioduska, ma na celu wspieranie, edukację i integrację dzieci, młodzieży, osób chorych i zagrożonych wykluczeniem w całej Polsce, szczególnie związanych ze społecznością Legii.

Misją Fundacji jest niesienie nadziei i budowanie wspólnoty, aby pomóc słabszym i potrzebującym uwierzyć w siebie i zwyciężać.

Na Balu Charytatywnym Fundacji Legii pojawiło się mnóstwo znanych osób ze świata show-biznesu, sportu, biznesu i polityki. Wśród uczestników imprezy znaleźli się nawet wicepremier Krzysztof Gawkowski, który przyszedł na bal z żoną i były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Ze świata celebrycko-kulturalnego dostrzegliśmy m.in.: Boyrsa Szyca, Magdalenę Boczarską, Mateusza Banasiuka, Izabelę Janachowską, Olafa Lubaszenkę, Zofię Zborowską, Łukasza Jemioła, Dawida Wolińskiego, Joannę Przetakiewicz i Katarzynę Glinkę. Zestaw gości był naprawdę niebywały! Oczywiście nie mogło zabraknąć też prezes Fundacji Legii Anny Mioduskiej i prezesa klubu Legia Warszawa Dariusza Mioduskiego, prywatnie jej męża. Małżonkowie na balu zadali szyku.

Żebrowska bez męża, Banasiuk bez ukochanej, nawet Markiewicz bez Niezgody. Gwiazdy solo na jubileuszu Cinema City!

Czy jest Fundacja Legii? O jej działalności możemy czegoś się dowiedzieć ze strony internetowej legia.com. - Naszą misją jest udzielanie wsparcia, niesienie nadziei oraz budowanie wspólnoty, aby pomóc słabszym i potrzebującym podnieść się, uwierzyć w siebie i zwyciężać. Fundacja Legii tworzy i realizuje programy oraz projekty wsparcia, edukacji, integracji i budowania wspólnoty skierowane do dzieci i młodzieży, osób chorych i zagrożonych wykluczeniem w całej Polsce, szczególnie związanych ze społecznością Legii - czytamy. Prezes Fundacji Anna Mioduska to osoba z wielkim doświadczeniem zawodowym.

Cztery Joanny "rozniosły" imprezę. Senyszyn, Moro, Racewicz i Opozda... Jak można tak wyglądać?!

Radca prawny, absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w dużych kancelariach amerykańskich (Vinson & Elkins, White & Case), w tym przez rok w Nowym Jorku. Pełniła również funkcję General Counsel (Dyrektor ds. Prawnych) Grupy Nestlé w Polsce

- czytamy w notce o pani prezes.

W galerii prezentujemy zdjęcia z Balu Charytatywnego Legii