Żebrowska bez męża, Banasiuk bez ukochanej, nawet Markiewicz bez Niezgody. Gwiazdy solo na jubileuszu Cinema City!

25-lecie Cinema City okazało się nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale też do pokazania, że gwiazdy potrafią błyszczeć w pojedynkę. A choć na ściance zabrakło kilku głośnych duetów, to jesteśmy pewni, że nie zabrakło stylu, luzu i dobrej zabawy.

Żebrowska bez Michała, Banasiuk też solo

Aleksandra Żebrowska zawsze błyszczy na ściankach, a jej obecność to gwarancja uśmiechu i luzu. Tym razem zjawiła się jednak bez męża, Michała Żebrowskiego. Postawiła na klasyczny, beżowy garnitur, którym udowodniła, że sama również potrafi przyciągnąć wszystkie spojrzenia.

Mateusz Banasiuk, znany z licznych produkcji filmowych i serialowych, także zaskoczył – pojawił się sam, bez ukochanej Magdaleny Boczarskiej. Na tę okazję wybrał różową koszulkę polo i ciemnobrązową marynarkę, wyróżniając się na tle bardziej klasycznych stylizacji kolegów z branży.

Paweł Markiewicz również przyszedł sam – bez swojej partnerki Karoliny Niezgody. Na zdjęciach prezentował się jednak w świetnym humorze, szeroki uśmiech nie schodził mu z twarzy, a klasyczna stylizacja dodała mu elegancji. Na ściance chętnie pozował w towarzystwie Magdaleny Modrej.

Wyjątki od reguły

Na tle gwiazd solo wyróżniał się Tomasz Iwan, który na jubileusz przyszedł ze swoją ukochaną. Para pozowała ramię w ramię, uśmiechając się do obiektywów. Nie zabrakło też Magdy Modrej, która postawiła na skórzaną kurtkę z naszywkami, nadającą całości rockowego pazura.

Janiak w roli gospodarza

Olivier Janiak nie tylko pojawił się na imprezie, ale i prowadził całe wydarzenie. W eleganckim, czarnym garniturze prezentował klasę i szyk, a przy okazji zadbał o atmosferę jubileuszu. I trzeba przyznać, że chyba wciąż pozostaje jednym z najlepiej ubranych i najbardziej charyzmatycznych prowadzących w polskim show-biznesie.

