Gołąbeczki z Sopotu! Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz przyłapani na czułościach

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-26 15:08

Miłość unosiła się w powietrzu! Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł Markiewicz spędzili wspólnie romantyczny dzień w Sopocie. Paparazzi uwiecznili ich spacer nad morzem – pełen uśmiechów, czułości i… namiętnych pocałunków.

Znana bizneswoman i jej ukochany wybrali się na przechadzkę po sopockim molo. Pogoda dopisała, a zakochani wyglądali tak, jakby świat wokół nich przestał istnieć. Katarzyna Niezgoda postawiła na jasny, elegancki komplet w błękitnym odcieniu i duże okulary przeciwsłoneczne, które tylko podkreśliły wakacyjny klimat. Paweł Markiewicz wybrał luźniejszy, marynistyczny look: granatową koszulę, białe spodnie i okulary pilotki.

Pocałunki i uśmiechy

Na zdjęciach widać, że para nie szczędziła sobie czułości. Przytuleni, trzymając się za ręce, wymieniali uśmiechy i spojrzenia pełne miłości. Nie zabrakło także pocałunków – jeden z nich, uchwycony na tle morskich fal, wyglądał jak kadr z romantycznego filmu. Dla przechodniów spacerujących po molo nie było wątpliwości – Niezgoda i Markiewicz tworzą duet, który emanuje pozytywną energią i szczęściem.

Choć oboje mają już sporo doświadczeń życiowych, widać, że przy sobie odnaleźli świeżość i radość młodzieńczej miłości. Gruchali jak gołąbeczki – śmiejąc się, rozmawiając i ciesząc wspólną chwilą. Widać, że każde spojrzenie i dotyk są dla nich naturalne i niewymuszone.

Romantyczny spacer w Sopocie

Molo, szum fal, mewy szybujące nad głowami – trudno o lepszą scenerię dla zakochanych. Niezgoda i Markiewicz zatrzymywali się, by podziwiać widok morza i jachtów, a także, by po prostu pobyć blisko siebie. To była kwintesencja romantycznego spaceru – bez pośpiechu, z czasem tylko dla siebie.

Niezgoda i Markiewicz - miłość, która dodaje skrzydeł

Katarzyna Niezgoda od lat uchodzi za kobietę sukcesu – odważną, przedsiębiorczą i niezależną. Teraz pokazuje też, że w życiu prywatnym odnalazła prawdziwe szczęście. Obecność Pawła Markiewicza u jej boku sprawia, że promienieje i wygląda na naprawdę spełnioną. Paparazzi uchwycili ich w Sopocie w najlepszym wydaniu: szczęśliwych, zakochanych i zupełnie obojętnych na spojrzenia przechodniów. Prawdziwe gołąbeczki z molo!

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz przyłapani na czułościach
29 zdjęć
