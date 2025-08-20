Wysmuklona Katarzyna Niezgoda olśniła na prezentacji ramówki TVN. Gwiazda biznesu i show-biznesu wygląda lepiej niż kiedykolwiek

Na ramówce TVN Katarzyna Niezgoda postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Wybrała jasnobłękitny garnitur – dopasowaną marynarkę i szerokie spodnie, które podkreślały jej sylwetkę i optycznie ją wysmuklały. Do tego jasny top, złota biżuteria i biała torebka na łańcuszku – zestaw prosty, ale niezwykle efektowny. Całość dopełniły białe sandały na platformie, dzięki którym stylizacja nabrała lekkości i wakacyjnego charakteru.

Nie można pominąć także fryzury i makijażu. Niezgoda postawiła na długie, rozpuszczone włosy w odcieniach blondu, ułożone w miękkie fale. Makijaż był stonowany, rozświetlający, podkreślający naturalne rysy twarzy. Efekt? Stylizacja spójna, elegancka i bardzo kobieca.

Zobacz też: Katarzyna Niezgoda i jej ukochany rozgrzali kort! Spódniczka kusa, za to mimika "na bogato"

Metamorfoza, o której mówią wszyscy

Katarzyna Niezgoda od lat przechodzi różne metamorfozy, jednak jej najnowsze wcielenie wywołało największe poruszenie. Widać, że dba o sylwetkę, zdrowy wygląd i dobre samopoczucie. Smuklejsza niż w poprzednich sezonach, sprawiała wrażenie pełnej energii i pewności siebie. Na ściance pozowała z uśmiechem, chętnie zatrzymywała się przed obiektywami i emanowała swobodą. To właśnie ta lekkość i naturalność sprawiły, że jej obecność była tak komentowana.

Gwiazdy TVN w jednym miejscu

Prezentacja jesiennej ramówki TVN to zawsze wielkie wydarzenie, na którym pojawiają się największe nazwiska polskiego show-biznesu. Nie brakowało aktorów, prowadzących i gwiazd nowych produkcji. Jednak to właśnie Niezgoda przyciągnęła sporą uwagę fotoreporterów – jej stylizacja i promienny wygląd sprawiły, że znalazła się w centrum zainteresowania.

Katarzyna Niezgoda lubi zaskakiwać

To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Niezgoda pokazuje, że potrafi odnaleźć się w świecie mody i show-biznesu. Z jednej strony ceni sobie klasykę i elegancję, z drugiej – nie boi się nowoczesnych akcentów i odważniejszych zestawień. Jej najnowszy występ to dowód na to, że dobrze dobrana stylizacja potrafi odmienić nie tylko wizerunek, ale i sposób, w jaki postrzegają nas inni.

Zobacz też: Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2025

Galeria: Ramówka TVN-u na jesień 2025. Na czerwonym dywanie stawiło się całe mnóstwo gwiazd

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz zdradzili przepis na udany związek. Ich odpowiedź was zaskoczy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.