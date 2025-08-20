Marta Wierzbicka w firance i z koszykiem na głowie, Dorota Szelągowska w mini. Ale kto inny skradł show! Całe mnóstwo gwiazd na ramówce TVN-u

Na czerwonym dywanie podczas imprezy ramówkowej TVN-u pojawiło się wiele gwiazd związanych ze stacją. Niektóre postawiły na skromne wdzianka w letnim stylu, chociaż pogoda nad morzem nie rozpieszcza. Inne zdecydowały się na pełen glamour. W tej kategorii przodowała oczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan, która zdecydowanie skradła show.

Na imprezie brylowała w pomarańczowej, eleganckiej sukience-tubie, która sięgała jej aż do połowy łydki, ale odsłaniała ramiona. Kreacja była prosta, jednak przyciągała wzrok mocnym kolorem. Wbrew pozorom to nie ona była najmocniejszym elementem stylizacji, a kapelusz, który był wyrazistą wisienką na torcie. Pomarańczowe dzieło sztuki z poruszającymi się przy każdym ruchu liśćmi przywodziło na myśl zbliżającą się jesień. Autorem stylizacji jest Robert Czerwik.

Wierzbicka w koszyczku na głowie, Szelągowska w mini

Ale Rozenek-Majdan to tylko jedna z wielu gwiazd TVN, która zawitała do Trójmiasta na uroczystość stacji. Były też Jessica Mercedes w mocno niebieskiej mini z puszystym dołem i rękawami, Paulina Krupińska-Karpiel we wzorzystej sukience w odcieniach czerwieni - krótkiej, ale z trenem, który podkreślał jej długie, opalone nogi, Ewa Drzyzga w szykownej bieli czy Agnieszka Witkowska w cudownym, czerwonym garniturze z kamizelką.

Na odważną, krótką mini zdecydowała się Dorota Szelągowska. Sięgnęła po dziewczęcy róż i to był doskonały wybór.

Swoim strojem nieco zaskoczyła Marta Wierzbicka, która połączyła firankową, białą sukienkę z żółtawą, krótką marynarką i nakryciem głowy przypominającym wiklinowy koszyczek. Trzeba przyznać, że stylizacja była oryginalna i wyróżniała się na tle innych.

Na wspomnienie zasługuje też brązowa stylizacja Sandry Hajduk. Dziennikarka wyglądała świetnie we wdzianku od Violi Piekut.

A co z panami?

Na konferencji nie mogło zabraknąć Marcina Prokopa, który wyglądał doskonale w beżowym, letnim garniturze czy Damiana Michałowskiego w bieli. Był i Bartek Jędrzejak w zieleni i z apaszką nonszalancko zawiązaną na szyi.

