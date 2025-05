Katarzyna Niezgoda i jej ukochany rozgrzali kort! Spódniczka kusa, za to mimika "na bogato"

Katarzyna Niezgoda postawiła na aktywny relaks i wspólnie z partnerem spędziła czas na korcie tenisowym. Uśmiechnięta, zarażająca pozytywną energią, udowodniła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim świetna zabawa.

Katarzyna niezgoda w tenisowej stylizacji - kuso i wygodnie

Niezgoda postawiła na klasyczny zestaw tenisowy – krótka spódniczka odsłaniająca opalone nogi, sportowa bluza z kapturem i obowiązkowa czapka z daszkiem. Strój w koralowej czerwieni podkreślał promienną cerę Katarzyny. Całość dopełniała szeroka mimika i zaangażowanie, jakiego na kortach nie powstydziłaby się sama Serena Williams.

Raz uśmiechnięta, raz zaskoczona, raz rozbawiona – Niezgoda pokazała pełen wachlarz emocji, czym zupełnie rozbroiła fotoreporterów. Obserwatorzy zgodnie przyznają – jej mina „chyba nie trafiliśmy w piłkę” powinna przejść do galerii memów.

Nie przegap: Kim jest mąż Katarzyny Niezgody?

Ukochany nie odstępował jej na krok

Na korcie u boku Niezgody pojawił się jej mąż, który także próbował swoich sił w sportowej rywalizacji. Para sprawiała wrażenie świetnie bawiących się amatorów sportu – bez spiny i z dużym dystansem do siebie. Śmiechom, spojrzeniom i wspólnym żartom nie było końca. Czyżby sport był ich nowym wspólnym rytuałem? Wiele na to wskazuje. Wygląda na to, że Katarzyna Niezgoda znów odnalazła sposób, by przyciągnąć uwagę mediów, i to nie za sprawą kontrowersji, a dobrej zabawy.

W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze. Jedni chwalą luz i dystans Niezgody do samej siebie, inni – jak zawsze – szukają pretekstu do kpiny. Ale Katarzyna znów jest na ustach wszystkich, a tenis… cóż, zyskał właśnie nieoczekiwaną ambasadorkę.

Zobacz też: Katarzyna Niezgoda w kusej sukience i kozakach szaleje nad morzem. Ale wygląda! Małżeństwo jej służy?

Zobacz w galerii, jak Katarzyna Niezgoda i jej mąż prezentują się na korcie