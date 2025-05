Choć Katarzyna Niezgoda jest znana przede wszystkim jako doświadczona bizneswoman, dziś bardziej skupia się na życiu prywatnym i realizacji swoich pasji. Od kilku lat u jej boku trwa Paweł Markiewicz – tajemniczy, ale ciepły i wspierający mąż, który zdobył jej serce. Para coraz częściej pojawia się razem publicznie, a ich relacja wzbudza pozytywne reakcje fanów i mediów. Co sprawia, że ich związek jest tak udany?

W rozmowie z "Super Expressem" Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz podzielili się swoimi przemyśleniami na temat relacji i miłości. I choć można by się spodziewać typowych frazesów o zaufaniu czy wspólnych wartościach, ich odpowiedź była wyjątkowo życiowa i... zaskakująco prosta.

My lubimy siebie, lubimy spędzać za sobą czas i to jest chyba podstawa. Nie rywalizujemy, nie zabiegamy o to, kto jest ważniejszy w związku, bo po prostu każdy może być sobą. I to chyba jest to, co nam pomaga - mówi "Super Expressowi" Niezgoda.

Z kolei Markiewicz bardziej rozwinął odpowiedź swojej ukochanej. Dodał, że według niego muszą być wspólne zainteresowania.

Po pierwsze musi być miłość, a jak jest miłość i są wspólne zainteresowania, to się samo dzieje. To się zaczęło od tego, jak Kasia napisała książkę. Od tego czasu wiele kobiet pisało do Kasi o porady, o jakiejś, nie wiem, po 50. zmianie drogi zawodowej i Kasia pomaga tym osobom. Ale też wiele pytań jest o ubiór, o to skąd ma te piękne kreacje, te stylizacje. A Kasia ma taki dar, że potrafi dołożyć jedno do drugiego i to wzbudza zainteresowanie. My staramy się delikatnie uchylać rąbka tajemnicy, to z naszych wyjazdów, to właśnie z jakichś wyjść. Ale proszę mi wierzyć, że nie robimy tego w taki sposób, jakiś nadmiarowy. Tylko naprawdę to jest znikoma ilość tych zdjęć, które gdzieś tam są pamiątką z różnych sytuacji życiowych. Ale mimo wszystko jest to zainteresowanie. My jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, które nas obserwują. A przy okazji pokazujemy to, że się kochamy i że lubimy ze sobą spędzać czas - powiedział nam Paweł Markiewicz.