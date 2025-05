Znamy pierwszych uczestników "Afryka Express". Zaskakujące nazwiska w show TVN. Była Kammela, były Wieniawy

Jako pierwsi ujawniamy uczestników show TVN!

Program "Azja Express" to prawdziwy hit stacji TVN. Celebryci wyruszają w nim na inny kontynent, by ścigać się ze sobą, mając w kieszeni tylko jednego dolara, którego i tak nigdy nie używają. To właśnie ten format wypromował Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana jako parę. A w ostatniej edycji swoją sławę odbudowała m.in. Mandaryna. W nowym sezonie gwiazdy ruszą nie do Azji, a do Afryki. Kto weźmie udział w programie?

Jak dowiedział się "Super Express", pierwszą zakontraktowaną uczestniczką programu "Afryka Express" jest Wiktoria Gąsiewska (26 l.), która na dziki kontynent zabierze ze sobą brata Mateusza (28 l.), który również próbuje swoich sił w aktorstwie.

W drugiej parze znajdzie się były chłopak Julii Wieniawy (26 l.) - aktor znany m.in. z kontynuacji "Kogla mogla" - Nikodem Rozbicki (32 l.). Nie wiadomo jednak, kto będzie towarzyszył mu w wyprawie. Ostatnio żartował, że w jego życiu było dużo kobiet o imieniu Julia. Być może zaprosi więc jedną z nich?

Na koniec para, która może okazać się hitem tego sezonu. Jak ustalił "Super Express", ich udział jest już pewny i oboje przeszli szereg badań i szczepień niezbędnych do wyprawy na dziki ląd. To Katarzyna Niezgoda (56 l.), bizneswoman, była partnerka Tomasza Kammela (53 l.), oraz jej mąż Paweł Markiewicz, który zasłynął nie tylko jako mąż swojej żony, ale też jako aktor paradokumentów takich jak "Ukryta prawda" czy aspirujący wokalista muzyki disco polo. Sama Katarzyna Niezgoda stała się kilka dni temu tematem numer jeden portali plotkarskich, gdy ukazały się jej nowe zdjęcia, na których trudno jest ją rozpoznać. Zobaczyć je można oczywiście na naszej stronie.

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu, programu dłużej nie poprowadzi już Daria Ładocha. Kucharkę zastąpi w tej roli kolejna nowa twarz stacji - Izabella Krzan.

