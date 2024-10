Spadliśmy z krzesła, gdy poznaliśmy cenę torebki Joanny Przetakiewicz. Janachowska też zaszalała. W tej cenie można kupić mieszkanie!

W ich szafach królują markowe torebki. To nie przypadek. I nie jest to też zwykła fanaberia. Gwiazdy doskonale wiedzą, co robią. Bo choć na najdroższe dodatki do ręki muszą wydać nawet 200 czy 400 tys. zł, niemal z każdym dniem zyskują one na wartości. Trzeba jednak pamiętać, za tę kwotę mogłyby kupić mieszkanie, które dzięki wynajmowi również zarabiało by na siebie...