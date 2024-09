Izabela Janachowska od 10 lat jest żoną multimilionera. Krzysztof Jabłoński zbił majątek na świecach - najpierw wymieniał je w samochodach, a później zaczął produkować zapachowe. Ale pasja do aut mu pozostała. W jego garażu stoją co najmniej dwa rolls-royce'y, warte po 2 mln złotych za jeden, czy BMW za "jedyne" pół miliona.

Izabela Janachowska najczęściej jeździ zaś bentleyem, który robi wielkie wrażenie także ze względu na otwieramy dach. Takich bryk nie ma wielu nawet w stolicy!

Izabela Janachowska wozi męża kabrioletem wartym majątek

Ostatnio państwo Jabłońscy wybrali się na obiad do uwielbianej przez celebrytów restauracji. Po posiłku ruszyli do zaparkowanego nieopodal kabrioletu. Krzysztof otworzył przednie drzwi po stronie pasażera, ale... nie wsiadł do środka. Okazało się, że, jak na dżentelmena przystało, otworzył on drzwi swojej żonie i to ona wsiadła za kierownicę, by zawieźć męża i synka do domu.

Ceny torebek Janachowskiej zwalają z nóg

Iza jak zawsze zadała szyku. Miała na sobie długą, satynową sukienkę w bieliźnianym stylu. W rękach dzierżyła torebkę Chanel wartą 25 tys. zł. Ale przy cenie jej innych torebek i auta, to przecież tylko drobniaki.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Izabela Janachowska wozi męża luksusową limuzyną bez dachu. Jest czego pozazdrościć?