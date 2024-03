Izabela Janachowska z torebką za 200 tys. zł! Zbieramy szczękę z podłogi. Cenę samochodu aż wstyd podać. ZDJĘCIA

"Listy do M." wracają!

Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński będą świętować w tym roku 10. rocznicę ślubu. Biznesmen dorobił się na produkcji świeczek. Tak stał się milionerem. Dzięki temu jego luba od lat żyje jak w bajce. Dziwi jednak to, na co wydaje pieniądze. Gdy ostatnio fotoreporterzy przyłapali ją na zakupach w centrum stolicy, złapaliśmy się za głowę. Dosłownie!

Iza Janachowska dzierżyła w ręku torebkę marki Hermes, o którą zabijają się światowe gwiazdy. Trzeba ją bowiem zamówić i czekać na nią nawet przez kilka miesięcy. Słynna torebka kosztuje aż... UWAGA! 200 tys. zł. To kwota, za którą można kupić luksusowe auto, a w mniejszej miejscowości nawet i niezłe mieszkanko. Ale to nie koniec finansowych ekscesów Izabeli Janachowskiej. Po udanych zakupach, na których wydała pewnie grube tysiące, gwiazda Polsatu wsiadła do swojego bentelya wartego jeszcze więcej, bo aż 2 mln złotych. I odjechała w siną dal. Aż dziwne, że z rury wydechowej nie wylatywały banknoty... Ale wcale nie zazdrościmy!

