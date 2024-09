Michał Szpak pokazał, jak wygląda jego tata. Są podobni do siebie?

Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo chętnie udostępnia w sieci swoje prywatne zdjęcia. Niedawno gwiazda zaprezentowała fanom to, jak wygląda jej wyjazd do Paryża. Niewiarygodne, jakie dodatki ze sobą zabrała! Mowa o torebkach za ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych. 46-latka ma rozmach.

Małgorzata Rozenek-Majdan z torebkami za tysiące

Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona tych gwiazd, które chętnie pokazują w sieci swoje stylizacje. Niedawno Gosia poleciała do Paryża, gdzie zaprezentowała cały wachlarz różnorodnych stylizacji. Jakby tego było mało, do każdej dobrała inną drogą torebkę.

Małgosia uwielbia drogie dodatki. To nie pierwszy raz, kiedy można zobaczyć ją z torebką Chanel. W swojej kolekcji ma ich kilkanaście. Modele od tego francuskiego domu mody kosztują w zależności od modelu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Na zdjęciach, które udostępniła w sieci gwiazda widać różowy model "Chanel Boy", który obecnie można kupić za około 32 tysiące złotych, z kolei klasyczny czarny model Chanel kosztuje już ponad 50 tysięcy złotych.

Małgorzata Rozenek-Majdan rozprawia o swoim stylu

Małgorzata Roznek-Majdan nie zawsze była ikoną stylu. Wielka gwiazda w wielu wywiadach mówiła, że i jej zdarzały się modowe wpadki.

"Dekadę temu taka była moda - wszyscy się tak ubieraliśmy. A ja miałam skłonność do przesady: dużo włosów, rzęs - powiedziała. Chowałam się za mocnym make-upem. Im pewniej się czułam ze sobą, tym zmniejszałam jego ilość. Zdejmowałam maskę" - mówiła dziennikarzom "Joy".

W dalszej części wywiadu gwiazda przyznała, że dobry styl jest efektem poszukiwań. Ona teraz woli inwestować w lepsze gatunkowo ubrania i dodatki.

"Dobry styl to efekt poszukiwań. Pogłębiania wiedzy. Poszukiwania ponadczasowości. Dobry styl jest jakością. Kontrowersyjna, ale jakość - zawsze się obroni. Dziś wiem, że wolę kupić klasykę - jeden czarny golf, na który uzbieram pieniądze, ale będę się w nim czuła i wyglądała dobrze przez kolejne 10 lat" - przyznała w "Joy".

