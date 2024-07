Małgorzatę Rozenek-Majdan w sieci obserwuje ponad milion wiernych fanów. Jakiś czas temu gwiazda pochwaliła się na instagramowym koncie, że pojawi się w popularnym podcaście. 46-latka była tym faktem bardzo podekscytowana i nie mogła ukryć emocji. W sieci dodała wpis.

"Dzisiejszy podcast u @hallohaller dla @forbeswomenpolska. Rozmawiałyśmy między innymi o przedsiębiorczości, zaangażowaniu i o zmieniającej się roli kobiety we współczesnym świecie. Takie rozmowy uwielbiam" - napisała w sieci.

Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie hejtowana w sieci

Małgorzata Rozenek-Majdan w najnowszym poście pokazała, jak wyglądał wywiad. Dodatkowo 46-latka zaprezentowała zestaw, w którym była tego dnia w studio. Biały bawełniany komplet, który miała na sobie gwiazda, nie spotkał się jednak z aprobatą fanów. Niektórzy przyczepili się także do kolan gwiazdy.

"Miałam taki komplet z dzianinki jak byłam dzieckiem paskudztwo"

"Jakie kolana. Masakra!"

"Ile kosztuje taka nowa twarz? Wydłużenie zębów, botoks? Bo to chyba nie zrobiło się samo od diety cud? Nie długo mąż i dzieci Pani nie poznają tak się Pani wygląd szybko zmienia" - można było przeczytać inny komentarz.

Gwiazda nie odpowiedziała na zaczepki, zrobiła to za nią inna internautka, która stanęła w jej obronie.

"Jezus Maria ! Kobiety! Nie komentuje, nie wdaje się w dyskusję, bo uważam, że niektóre z Was są na takim etapie ograniczenia umysłowego, że nie zrozumieją. Gośka wygląda obecnie OBŁĘDNIE ! Czy tego chcecie, czy też nie robotę zrobiła wow. Jest ambitna, zaradna, a że ma kasę ? I zajebiście ! Niech ma i to jeszcze więcej. Figurę ma kosmos, włosy piękne, zabiegi zrobiła wow pół Polski się zastanawia co zrobiła Rozenek- Majdan, że tak obłędnie wygląda. A Wy co? Dalej w rozciągniętej koszulce jedząc chipsy lub tosta z kilogramem majonezu przed tv napiszecie, że ma Krzywe nogi, wypchane kolana itp. To jest śmieszne na amen. Jak wchodzę czasami poczytać i obejrzeć osoby, które obrażają, to mam takie „wtf” wy serio lustra nie macie oceniając innych" - można było przeczytać w sieci.

