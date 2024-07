Obłęd w drugi dzień urodzin polskiego miliardera! Woźniak-Starak szaleje w złocie, a Rozenek cała na biało

Tak Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi wakacje. Nieźle was zaskoczy!

Umarła legenda Hollywood! To on stworzył "Titanica" i "Avatar"

Zabrała go straszna choroba

Co za tragedia! Zmarł 82 aktor ze "Świata według Kiepskich"!

Fani toną we łzach!

Roxie w sukni ślubnej, Kevin Mglej zakochany. Czy to już?!

Złoto i podniebne loty na urodzinach polskiego miliardera

Tak zabawiała się śmietanka towarzyska polskiego show-biznesu w drugi dzień imprezy urodzinowej jednego z najbogatszych Polaków. O tym, że Małgorzata Rozenek w pierwszy dzień oszałamiającej przepychem "biby" pojawiła się w sukience, która ledwo zakrywała ciało, pisaliśmy tutaj.

Rozenek skromna, Woźniak-Starak rozhasana

W drugi dzień imprezy miliardera Rozenek emanowała skromnością. Tak się zamieniły rolami z Agnieszką Woźniak-Starak, która zaczynała w długiej eleganckiej sukni, a skończyła w kusej sukience zrobionej ze "złota" - tym razem to ona zaszalała na parkiecie. Państwo Majdan tańczyli ze swoim starszym synem, a w pewnym momencie to on porwał w taneczne ramiona mamę.

Impreza 5. na liście najbogatszych Polaków Pawła Marchewski odbywa się we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Goście dotarli tam prywatnym samolotem bogacza i tak zaczął bal w słynnym "Pałacu bąbelkowym" Pierra Cardin. Drugi dzień 51. urodzin miliardera był jeszcze bardziej "na bogato". Do tańca przygrywały i śpiewały największe, światowe gwiazdy, w tym Black Eyed Peas. W godzinie urodzin Marchewski do nieba poleciały czerwone balony wraz z tancerkami, które wyczyniały podniebne akrobacje. Gości przy stołach zabawiali też polscy iluzjoniści.

Życie na bogato

Paweł Marchewska ma obecnie na koncie prawie 8 miliardów złotych. Jeden z najbogatszych Polaków dorobił się na swojej firmie Techland, która specjalizuje się w grach komputerowych. Wśród jego gości na Lazurowym Wybrzeżu, oprócz Woźniak-Starak i Rozenek z Radkiem Majdanem, można było zobaczyć balujących: Annę i Roberta Lewandowskich, Krzysztofa Piątka i Magdalenę Pieczonkę. Natasza Urbańska była jedną z muzycznych gwiazd drugiego dnia imprezy.

Sonda Czy chcielibyście być na tej imprezie miliardera? Oj tak! Tam jest jak w bajce! E tam, targowisko próżności. Nie dla mnie