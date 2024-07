Małgorzata Rozenek-Majdan reaguje na wynik głosowania w Sejmie. Dała upust emocjom

Małgorzata Rozenek-Majdan to nie tylko gwiazda telewizji czy znana influencerka, ale również bardzo zaangażowana społecznie ambasadorka inicjatywy "Tak dla in vitro". Niedawno kobieta wypowiedziała się na temat ostatniego głosowania, które miało miejsce w Sejmie.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan wysyła synów w świat. Co za destynacje

Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje ostatnie głosowanie w Sejmie

Gwiazda TVN postanowiła wypowiedzieć się na temat piątkowego głosowania w sprawie depenalizacji i dekryminalizacji aborcji. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego został odrzucony przewagą tylko 3 głosów. Małgorzata Rozenek-Majdan zamieściła w swoich mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie, które uzupełniła krótkim opisem.

"Rozczarowujący wynik głosowania. Pocieszająca reakcja premiera. Czekamy na działanie zgodne z obietnicami złożonymi w kampanii wyborczej" - czytamy na InstaStories Małgorzaty.

Zobacz też: Tak Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi wakacje. Nieźle was zaskoczy!

Maja Ostaszewska reaguje na wynik w Sejmie

Z kolei Maja Ostaszewska udostępniła na swoim instagramowym profilu informacje o zaplanowanym na 23 lipca 2024 roku proteście pod Sejmem. Jest to pierwsze takie wydarzenie od czasu przejęcia władzy w Polsce przez dawną opozycję.

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka angażuje się społecznie. Gwiazda znana jest z tego, że chętnie bierze udział w tego typu akcjach.

Hanna Lis ostro o głosowaniu w Sejmie

W sprawę zaangażowała się również Hanna Lis. Gwiazda na swoim Twitterze uderzyła w Kosiniaka-Kamysz.

"Niemal cały klub PSL zagłosował przeciwko depenalizacji i dekryminalizacji aborcji. Co następne? Ustawa o penalizacji i kryminalizacji rozwodów? Oh wait, na to się raczej Władek nie zgodzi. U ludowców, jak zwykle, wyścig o to, kto pierwszy osiągnie Mount Everest hipokryzji" - napisała gwiazda.

Prezes PSL obecnie jest w związku małżeńskim z Pauliną, która jest jego drugą żoną. Wcześniej przez 7 lat był mężem Agnieszki, z którą rozwiódł się w 2016 roku.

Zobacz też: Maja Ostaszewska, niczym pirat drogowy, łamie przepisy! Ekspert łapie się za głowę: Balansuje na granicy zatrzymania prawa jazdy

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Rozenek-Majdan wysyła synów w świat. Co za destynacje

Sonda Lubisz Małgorzatę Rozenek-Majdan? Tak Nie przepadam Nie mam zdania