Tak Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi wakacje. Nieźle was zaskoczy!

Małgorzata Rozenek-Majdan przez cały rok ciężko pracowała, dlatego nie powinien dziwić nikogo fakt, że podczas wakacji chce nieco odpocząć. Gwiazda w najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawiła, czy już zaplanował swój urlop. Niektórzy mogą się bardzo zdziwić jej planami.

Zobacz też: Tak zmieniała się Małgorzata Rozenek-Majdan na przestrzeni lat. Wszystko z myślą o Radku

Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi wakacje w camperze

Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z nami wyznała, co będzie robić w lipcu oraz sierpniu. Okazuje się, że ten czas ma już zaplanowany. Synowie gwiazdy również.

"Oczywiście, że planujemy. Najpierw Tadek jedzie na summer camp do Nowego Jorku, więc musimy go spakować. No i sam jedzie, sam leci, więc trochę to przeżywam. Mam wrażenie, że bardziej ja niż on. To jego pierwszy wyjazd - tak daleki. Marzył o tym, chciał. Widzi w tym swoją przyszłość, a ja się cieszę, że możemy mu zapewnić możliwość edukacyjną. Stasiek jest teraz na etapie szukania mieszkania we Francji, więc szukamy i pewnie w sierpniu będziemy jechać i oglądać, więc tak naprawdę tak teraz wygląda przygotowanie do wakacji. Zaraz wylatujemy na upojny weekend, potem kolejny, kolejny. Akurat mamy tak, że wyjeżdżamy weekendami, a wracamy tutaj szybko poogarniać rzeczy i znowu wylatujemy" - mówi "Super Expressowi" Rozenek-Majdan.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan o poprawianiu urody i hejcie. Wszystko wyznała

Małgorzata w dalszej części rozmowy wyjawiła, że na początku sierpnia ona oraz jej cała rodzinka znowu pakuje się do campera i jedzie w siną dal. Tym razem odwiedzą kraje Beneluksu.

"Takie nasze wakacje robimy na początku sierpnia. Uwaga! Znowu camperem, w którym się zakochałam totalnie. Tym razem jedziemy, kierunek - kraje Beneluksu, bo już Skandynawię zrobiliśmy. Nie wiem, co jest takiego w camperze, że on uzależnia. Ten rodzaj spędzenia czasu i że jedziemy wszyscy razem, te psy, te dzieci, na tych dwóch metrach kwadratowych. My tak bardzo odpoczywamy. Chłopcy to uwielbiają. Mówią: "Mamo, to były nasze najlepsze wakacje". Byli w paru miejscach na świecie, w fajnych komfortowych hotelach, ale przez to, że siedzisz w tym samochodzie. Nie masz jak od siebie uciec. No bo wszyscy jesteście razem, to jest niesamowite" - wyjawiła nam Małgorzata.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan mówi o dogadzaniu Radkowi. Zdradziła nam, co z nim robi

Nie mogliśmy uwierzyć, że tak zadbana kobieta jak Małgosia wsiądzie do campera i przez kilka wakacyjnych tygodni będzie w nim jeździć z całą rodziną. Na jaw wyszło, że dla Rozenek-Majdan to nie problem, ponieważ ona bardzo lubi taki rodzaj spędzania czasu.

"Ja jestem kobietą wielu sprzeczności. To jest coś, co mam wrażenie wprowadza jakiś taki niepokój w moim odbiorze. Ludzie mają jakąś szufladkę dotyczącą mnie i trudno im zrozumieć, albo nie chcą zrozumieć, że to jest tak naprawdę drobny wycinek mnie, a jest jeszcze cała masa innych rzeczy. Ja teraz jestem ufryzowana i tak naprawdę ludzie mnie częściej widzą ufryzowaną, bo częściej mnie widzą ze ścianek, z pracy, a ja pięćdziesiąt procent swojego czasu nie jestem ufryzowana, nie mam make-upu i chodzę w wyciągniętych dresach i pokazuję to na swoich social mediach, ale wtedy to się nazywa sprzedawaniem prywatności, więc tak naprawdę zawsze jest źle, bo jak jesteś ufryzowana, to jesteś ufryzowana, a jak pokazujesz się w wyciągniętym dresie, to jest: "No nie wiem, co jeszcze pani pokaże?". Tak naprawdę ja i tak robię swoje i świetnie się przy tym bawię" - przyznała Rozenek-Majdan.

Zobacz też: Smukła Małgorzata Rozenek-Majdan mknie na rowerze. Prezentuje krągłe pośladki

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Rozenek-Majdan na kolejnych wakacjach. Zmarzli w Danii grzeją się w tropikach

Sonda Lubisz Małgorzatę Rozenek-Majdan? Tak Nie przepadam Nie mam zdania