Warszawskie salony żyją tym rozstaniem! Alex Przetakiewicz i Sandra Kaczorowska przez lata uchodzili za jedną z piękniejszych par młodego polskiego show-biznesu. Ona - zjawiskowa modelka, która trafiła na sam szczyt w branży modowej. On - syn znanej projektantki i bizneswoman Joanny Przetakiewicz, który od kilku lat rozwija karierę w La Manii, przejmując kontrolę nad firmą. Wydawało się, że są dla siebie stworzeni. A jednak bajka się skończyła.

Syn Przetakiewicz rozstał się z ukochaną

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", para już od dłuższego czasu nie była razem, choć oficjalne rozstanie potwierdzają dopiero teraz… social media. W czerwcu Sandra wciąż pełniła funkcję dyrektorki kreatywnej La Manii, jednak dziś w jej biogramie na Instagramie widnieje już zupełnie inny opis - jasno podkreślający, że jest "byłą" dyrektorką kreatywną.

Co więcej, oboje wykonali ruch, który w świecie gwiazd i influencerów mówi więcej niż tysiąc słów: przestali się obserwować na Instagramie i wyczyścili swoje profile ze wspólnych zdjęć. Ani śladu romantycznych wakacji, wspólnych wypadów czy deklaracji miłości. Takie cyfrowe "odcięcie" sugeruje, że między nimi nie było łagodnego pożegnania.

Dla Sandry rozstanie oznaczało więc nie tylko koniec związku, ale i utratę prestiżowej posady. Bycie dyrektorką kreatywną La Manii dawało jej realny wpływ na kształtowanie marki, którą założyła Joanna Przetakiewicz, a obecnie nadzoruje jej syn. Wygląda na to, że w jednej chwili dziewczyna straciła partnera i pracę.

Warszawskie plotkarskie kręgi aż huczą od spekulacji - czy za kulisami rozstania kryła się dramatyczna historia? Oficjalnie żadna ze stron nie komentuje sprawy, ale same gesty w sieci mówią jedno: to definitywny koniec.

