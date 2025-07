Wyjaśniamy wszystkie zawiłości w rodzinie Jana Kulczyka. Kto jest kim w słynnej familii?

Urodzony w 1950 roku Jan Kulczyk zbudował imperium finansowe szacowane na ponad 15 miliardów złotych. Inwestował w energetykę, nieruchomości i inne sektory gospodarki, stale pomnażając swój majątek.

- Mój tato zawsze wznosił toasty za miłość i często powtarzał, że kocha się nie za coś, ale pomimo czegoś. Rodzice wpoili mi, że każdy z nas ma w sobie wyjątkowy pierwiastek i naszym zadaniem jest go pielęgnować, by uszczęśliwić siebie oraz innych – wspominała Dominika Kulczyk w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Niestety, miliarder zmarł nagle w 2015 roku w Wiedniu, w wyniku powikłań po zabiegu.

Żona Jana Kulczyka: Grażyna Kulczyk

Sukces Jana Kulczyka nie byłby możliwy bez wsparcia jego żony, Grażyny. Poznali się na studiach prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początki ich małżeństwa nie były łatwe, Grażyna czuła się niespełniona jako gospodyni domowa.

- Dawne przyjaciółki nie rozumiały mnie, zazdrościły mi 500-metrowego domu, ciuchów. A ja im zazdrościłam, że swoich mężów mają przy sobie, że oni dbają o remont mieszkania, pomagają wychowywać dzieci. Jan pojawiał się w domu tylko na weekend. A one mówiły: "Głupia, przynajmniej możesz sobie kupić futro" – opowiadała Grażyna Kulczyk w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

W latach 80. Grażyna Kulczyk postanowiła zaangażować się w biznes, rozpoczynając import rowerów z Tajwanu. Jej największym sukcesem okazała się jednak inwestycja w XIX-wieczny Browar Huggerów, przekształcony w Stary Browar, centrum handlu i sztuki.

- Wszystko, co mam, zarobiłam sama. Owszem, przez wiele lat pracowaliśmy razem. W pierwszym okresie naszego małżeństwa właściwie wspólnie kreowaliśmy nasz biznes. Jan, wielki wizjoner, rozwijał kolejne firmy, a ja byłam jego operacyjnym zapleczem – mówiła Grażyna Kulczyk w rozmowie z "Forbesem".

Jan i Grażyna Kulczyk rozwiedli się w 2006 roku po 33 latach małżeństwa.

Związek Jana Kulczyka z Joanną Przetakiewicz

Związek Jana Kulczyka z Joanną Przetakiewicz, młodszą od niego o 17 lat, wywołał wiele kontrowersji. Poznali się na przyjęciu organizowanym przez Grażynę Kulczyk.

- Rodzina Jana... Słuchaj, przecież to był armagedon. Umówmy się, że to była sytuacja szalenie trudna i przykra. Bo prawdą jest, i nie mam co tu oszukiwać czy opowiadać bajek, prawdą jest, że to z mojego powodu tak się stało [...]. Ja nie mam zamiaru tutaj udawać świętej i opowiadać, że tak się stało, a to w ogóle nie jest moja wina i to się stało bez mojego udziału. Nie – przyznała Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Pudelkiem. - To była bardzo trudna i skomplikowana sytuacja, ale, co chcę powiedzieć, to była wielka miłość z mojej strony, że ona gdzieś, mimo wszystko, była o wiele większa niż wyrzuty sumienia, które miałam – dodała.

Jan Kulczyk i Joanna Przetakiewicz byli razem blisko dziesięć lat. Po rozstaniu projektantka stwierdziła, że pracoholizm mógł się przyczynić do ich rozpadu.

- W jakimś sensie zaczęła się ta sytuacja tak zagęszczać i my byliśmy tak zajęci, że takie życie potrafi cię przepalić – mówiła w rozmowie z Żurnalistą.

Dzieci Jana Kulczyka: Dominika i Sebastian Kulczyk

Po śmierci Jana Kulczyka, jego majątek został podzielony między jego dzieci: Dominikę i Sebastiana. Sebastian Kulczyk otrzymał aktywa "Kulczyk Investments" i udziały w "Ciech".

- Międzynarodowy inwestor, przedstawiciel czwartego pokolenia rodziny polskich przedsiębiorców, od dwóch dekad aktywnie zaangażowany w budowę i rozwój sektora nowych technologii – czytamy na oficjalnej stronie "Kulczyk Investments".

Sebastian Kulczyk rozwiódł się z Katarzyną Jordan po siedmiu latach małżeństwa.

Dominika Kulczyk odziedziczyła udziały w Polenergii i aktywa o wartości 7 miliardów złotych. Jest prezeską Kulczyk Foundation, fundacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie.

- Tata chciał nas ze sobą poznać, ale ja stworzyłam sobie w głowie stereotypowy obraz księcia: egocentryk, dziwak, odrealniony. Ja, kapitalistka, kupiłam komunistyczną propagandę o rozkapryszonej arystokracji. Jaś był jednak uparty i zdecydowany, bo na trzeciej randce powiedział niby żartem, że będę jego żoną. Rzadko spotykałam mężczyzn, którzy wiedzieli, czego chcą. Okazało się, że jest zaprzeczeniem cech, które mu wmówiłam. To mężczyzna, który daje 100 proc. wsparcia, ale i romantyk w starym stylu – opowiadała Dominika Kulczyk o swoim byłym mężu, Janie Lubomirskim-Lanckorońskim, w "Twoim Stylu".

Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski-Lanckoroński rozstali się po 12 latach małżeństwa, pozostając w dobrych relacjach.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Jana Kulczyka:

