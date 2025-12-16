Edyta Górniak zaistnieje aż w 22 krajach. To wieści prosto z Hollywood. Znamy szczegóły

Szczegóły filmu Edyty Górniak

Przez wiele miesięcy udawało jej się trzymać te wieści w ścisłej tajemnicy. Informację o filmie na jej temat podano najpierw w samym Hollywood! Stamtąd rozeszła się na cały świat. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie Edyta Górniak jako jedyna z polskich artystek podbijała zagraniczne sceny. Po zajęciu 2. miejsca na Eurowizji w 1994 roku przeprowadziła się do Londynu i wydała dwie płyty, które ukazały się nie tylko w Polsce, ale i w Japonii, Norwegii czy Szwajcarii. Jej piosenki stały się hitami i zgarniały nagrody w Hiszpanii i Niemczech. A mimo to ona wybrała rodzinę i życie w Polsce.

Kulisy kariery i życia diwy zobaczymy w filmie pod tytułem "Edyta Górniak", który zadebiutuje w sieci po nowym roku.

Przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej - Edycie Górniak. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem w ukazaniu widzom jej niezwykłej drogi, kariery oraz codziennego życia, którego kulisy artystka odsłania w najnowszej dwuczęściowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime

- powiedział mediom Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime.

Co pokaże film o Edycie Górniak?

Edyta Górniak urodziła się w skromnej rodzinie w Ziębicach. Jako dziecko nie miała nawet zabawek, w piaskownicy bawiła się stołową łyżeczką. W szkole śpiewała dla innych dzieci za cukierki. Przez lata nosiła z mamą na zmianę jedną parę butów. A mimo to wyrosła na wielką gwiazdę sceny. W filmie mamy zobaczyć kontrasty pomiędzy życiem słynnej artystki, a kobiety i mamy, która od lat samodzielnie wychowuje syna.

