Tyle trzeba zapłacić, żeby Edyta Górniak nie śpiewała już hymnu. Ujawniła kwotę

Edyta Górniak była jedną z największych gwiazd festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji stacji Polsat w Kielcach. Na scenie świętowała 30-lecie swojego debiutanckiego albumu "Dotyk" i odebrała Diamentową Płytę (pięciokrotna Platyna) za sprzedaż krążka. Dzień wcześniej wystąpiła zaś w skeczu z Kabaretem Skeczów Męczących. Pokazała, że ma do siebie ogromny dystans i żartowała z hymnu, który ponad 20 lat temu wykonała w Korei.

Chcąc rozgrzać wokalnie publiczność przed kolejnym dniem festiwalu, kabaret zaproponował wspólne zaśpiewanie hymnu narodowego, bo ten wszyscy doskonale znają. Wtedy na scenie, jak na zawołanie, pojawiła się ona. "No, to może ja zaśpiewam. Już się nauczyłam" - powiedziała Edyta. "Po pierwsze, macie kasę? Może chociaż kaskę? Nie macie kasy, no to dzisiaj nie mogę zaśpiewać. W takim razie jutro zaśpiewam, ale jutro nie mogę zaśpiewać hymnu" - powiedziała Edyta. "No i super" - odpowiedział kabaret. "Będzie milion dolarów, będzie hymn" - dodała po chwili Górniak.

Edyta Górniak wystąpiła z kabaretem

W rozmowie z "Super Expressem" gwiazda wyznaje pojawienie się na scenie razem z kabaretem było jej pomysłem.

- Bardzo się lubię śmiać z siebie i z życia. Ludzie tego nie wiedzą, bo nie ma wielu okazji, żeby pokazać to oblicze. U nas wszystko jest bardzo serio. Nie mamy programów rozrywkowych. Przydałyby się takie. A ja uwielbiam się śmiać i uwielbiam rozśmieszać ludzi. Zaproponowałam swój udział w kabarecie i Polsat się bardzo ucieszył. To było dla mnie super fajne - mówi Edyta Górniak.

Edyta Górniak znów zaśpiewa hymn? Zdradziła, ile trzeba zapłacić, by już tego nie zrobiła

W tym roku na festiwalu w Opolu artystka zapowiedziała, że po raz ostatni wykonuje swój przebój "To nie ja". Zażartowała później, że zgodzi się znów go zaśpiewać za milion dolarów. Gdy w Kielcach padła ta sama kwota za wykonanie hymnu, nie mogliśmy nie zapytać gwiazdy, na który z utworów jest większa szansa.

Ostatnio powiedziałaś, że zaśpiewasz ponownie "To nie ja" tylko za milion dolarów. Teraz dodałaś, że za tyle samo zgodzisz się znów zaśpiewać hymn narodowy. Jak myślisz, za który z nich prędzej ci tyle zapłacą?

- zapytał Edytę Górniak dziennikarz "Super Expressu", Adrian Nychnerewicz.

Artystka wybuchła śmiechem.

Myślę, że milion dolarów za "Ewkę" może się kiedyś trafi. A w drugą stronę, może ktoś przyjdzie i da mi dwa miliony dolców, żebym hymnu już nie śpiewała. Ja wezmę te pieniądze

- śmieje się Edyta.

Chcielibyśmy ponownie usłyszeć, jak Edyta Górniak śpiewa hymn? A może warto zapłacić, żeby już tego nie robiła?

