Opole 2025. Edyta Górniak zaśpiewa "To nie ja" po raz OSTATNI! Tłumaczy nam dlaczego

Festiwal w Opolu ma w jej sercu szczególne miejsce. Edyta Górniak wychowywała się bowiem w stolicy polskiej piosenki. Od dziecka podpatrywała na scenie swoich idoli. A występ na opolskiej scenie był jej największym marzeniem. - Nie miałam większego - mówi nam Edyta. W tym roku wystąpi w urodzinowym koncercie Jacka Cygana. To on napisał słowa do jej wielkiego przeboju "To nie ja". Ale, jak zapowiada diwa, w tym roku zaśpiewa swój hit po raz ostatni...