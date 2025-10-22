Daniel Martyniuk wyszedł na wolność! Jest oficjalny komentarz francuskiej policji po skandalu w samolocie

Daniel Martyniuk wyszedł na wolność! Po upiornym skandalu, jaki urządził na pokładzie samolotu, spędził noc "pod opieką" francuskiej policji. Teraz już wiadomo, co się z nim działo i jakie decyzje w jego sprawie podjęły organy ścigania.

"Nie wiemy, gdzie obecnie przebywa"

Ten pan był pijany, ale już został wypuszczony. Jest wolny od godz. 10:30. Został zwolniony po złożeniu wyjaśnień i nie wiemy, gdzie obecnie przebywa. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że przewoźnik nie złożył oficjalnej skargi

- poinformowała Fakt dyżurna z Departamentalnej Dyrekcji Policji Granicznej w Nicei.

Do upiornego skandalu doszło 21 października 2025 roku. Pijany Daniel Martyniuk zażądał od stewarda piwa, a kiedy go nie dostał urządził dziką awanturę. Ten, który odważył się odmówić pijakowi alkoholu usłyszał, że jest "gejem j****nym", inne obelżywe słowa leciały pod adresem pasażerów. Kiedy już było wiadomo, że młody Martyniuk zostanie wyprowadzony z samolotu, on wykrzykiwał, że się nie ruszy "dopóki nie przyjdą moi prawnicy". Jak dodać do tego, że Daniel stwierdził, że tak w ogóle to "stać go na wszystko", mamy komplet kompromitacji.

Jaką cenę zapłaci Martyniuk za międzynarodowy skandal?

Daniel Martyniuk ma swoim koncie wiele afer, były już także kłopoty z prawem. Teraz kompromitował się w oczach świata, o "rozsławieniu" urody języka polskiego nie mówiąc. Jakie mogą dotknąć go konsekwencje tego czynu? Czy rodzice zapłacą za kolejne wybryki 36-letniego miłośnika napojów wyskokowych?

Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać. Ani Danuta, ani Zenek Martyniuk nie odebrali od nas dzisiaj telefonu. A już za kilka dni odbędą się chrzciny syna Daniela i Faustyny, Floriana. Najprawdopodobniej właśnie z tek okazji młodzieniec wracał do Polski, po drodze gniotąc obrączkę ślubną. Zapytaliśmy sms-wo Zenka, czy się wybiera na tę uroczystość i co ewentualnie z tej okazji szykują. Wierzymy, że jak emocje opadną król disco polo zabierze głos w obu sprawach.

