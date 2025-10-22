Tak syn Zenka Martyniuka „rozsławił” polski język na cały świat. Kwiecista przemowa w samolocie skończyła się interwencją policji!

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie relacji Malaga–Warszawa, domagając się piwa od załogi.

Po serii wyzwisk i „kwiecistych przemówieniach” pilot zdecydował o międzylądowaniu w Nicei, gdzie Martyniuka zatrzymała policja.

Syn Zenka znów ma problemy z prawem – tym razem o zasięgu międzynarodowym.

Awantura w przestworzach

Jak donoszą świadkowie, Daniel Martyniuk już po starcie samolotu poprosił o piwo. Kiedy załoga odmówiła sprzedaży alkoholu pasażerowi, który był wyraźnie pod wpływem, syn Zenka miał wygłosić głośną i barwną tyradę – w języku polskim, ale zrozumiałą nawet bez tłumacza. Według relacji z profilu Vogue Poland, na pokładzie padły słowa, które „rozbrzmiały echem po całym samolocie”.

W stronę stewarda poleciały wyzwiska i groźby, a Martyniuk miał oznajmić, że „już dzwoni po prawników”. Gdy nikt nie potraktował tej zapowiedzi poważnie, agresja wzrosła. Wtedy pilot podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu w Nicei, gdzie na rozjuszonego pasażera czekali już francuscy funkcjonariusze.

Zobacz: Z ostatniej chwili! Międzynarodowy skandal z udziałem Daniela Martyniuka! Urządził wielką chryję w samolocie! Było międzylądowanie i policja!

Kwiecista mowa i twarde lądowanie Daniela Martyniuka

Na nagraniu widać, że przemawiał z pasją. Jego emocjonalny wywód o wywołał nawet brawa, ale dokładnie w momencie, gdy na pokładzie pojawiła się policja. Interwencja przebiegła spokojnie, ale syn Zenka Martyniuka został zatrzymany i wyprowadzony z pokładu. Samolot wznowił lot dopiero po dłuższej przerwie, a na pokładzie – jak relacjonują pasażerowie – długo unosiło się napięcie i echo „słowiańskiej ekspresji”.

Kłopoty to jego specjalność

To nie pierwszy raz, kiedy Daniel Martyniuk ma problemy z prawem. W przeszłości ciążyły na nim wyroki za znieważenie funkcjonariusza, prowadzenie bez prawa jazdy i groźby karalne. Tym razem jednak sprawa może przybrać poważniejszy obrót – skandal ma charakter międzynarodowy, a interwencja odbyła się na terytorium Francji. Według komentujących Vogue Poland, być może to moment, by ktoś wreszcie pomógł synowi Zenka zapanować nad emocjami.