Z ostatniej chwili! Międzynarodowy skandal z udziałem Daniela Martyniuka! Urządził wielką chryję w samolocie! Było międzylądowanie i policja!

Daniel Martyniuk już nie siedzi przy komputerze i nie wrzuca agresywnych treści. Syn Zenka przeszedł od słów do czynów i urządził międzynarodowy skandal na pokładzie samolotu! Był pijany i żądał od obsługi piwa. Kiedy go nie dostał, pokazał, co potrafi. Wstyd na cały świat!

Nagranie z pokładu samolotu, w którym Daniel Martyniuk urządził skandal opublikował na swoim profilu na Instagramie Vogule Poland - co tam się działo, możesz zobaczyć od razu pod naszym tekstem.

Dostaliśmy donos: „Na pokładzie Naszego samolotu relacji Malaga- Warszawa, Daniel Martyniuk awanturuje się z załogą, aby sprzedali mu piwo (jest ewidentnie pod wpływem alkoholu), naturalnie, załoga odmawia mu i Daniel robi borutę, w efekcie czego mamy międzylądowanie w Nicei, gdzie policja odbiera napastnika z samolotu xD

- czytamy na w/w profilu.

Następnie czytamy szczegółowy opis skandalu, który urządził młody Martyniuk. Syn króla disco polo nie hamował języka, szczególnie w stronę stewarda poleciał tekst|: "Ty geju j***ny", a reszta dowiedziała się, że w zasadzie na to wszystko go stać. Rzucił też tekst o tym, że już czeka na swoich prawników, czym rozśmieszył pozostałych pasażerów.

W efekcie chamskiej awantury pasażera Martyniuka załoga zdecydowała o międzylądowaniu w Nicei. Wówczas na pokład samolotu wkroczyła policja, która wyprowadziła agresywnego Daniela.

Daniel Martyniuk już miał problemy z prawem. Jak dotąd ze wszystkiego wychodził lekko i w zasadzie bez szwanku, zawsze miał wokół siebie wianuszek prawników. Jednak tym razem może być inaczej. Skandal ma status międzynarodowego, na pokładzie samolotu znajdowali się obywatele różnych państw, a międzylądowanie i policyjna akcja na terenie obcego państwa to nie przelewki. Może to ostatni moment, aby Daniel Martyniuk znalazł się pod opieką równie dobrych, jak dotychczas prawnicy, fachowców terapeutów. Tak też sugeruje Vougule Poland w swoim poście na Instagramie.

W sumie to smutny widok. Znak ostrzegawczy. Pamiętajcie, że możecie dać sobie pomóc. Zadzwońcie do osób, które specjalizują się w pomocy narkomanom i alkoholiczkom: 800 199 990 lub [email protected]. ❤️‍🩹

Nie przegap: