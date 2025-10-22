Lot z 21 października z Malagi do Warszawy pasażerowie zapamiętają na długo. Wszystko przez agresywne zachowanie Daniela Martyniuka. Gdy na pokładzie odmówiono mu piwa, padły wulgaryzmy, wyzwiska wobec personelu, a atmosfera zrobiła się nieprzyjemna. W efekcie podjęto decyzję o awaryjnym międzylądowaniu w Nicei, gdzie syn Zenka Martyniuka został wyprowadzony z samolotu przez francuską policję.

W przeszłości Daniel miał już liczne kłopoty: konflikty z prawem, problemy z używkami, a także rodzinne spięcia i medialne awantury. Tym razem jednak sprawa ma wymiar międzynarodowy – interwencja służb na terytorium obcego państwa może oznaczać poważniejsze konsekwencje niż dotychczasowe wybryki.

Poprosiliśmy linie Wizz Air o komentarz do sprawy. Dostaliśmy oświadczenie.

Zobacz także: Międzynarodowy skandal z udziałem Daniela Martyniuka! Urządził wielką chryję w samolocie! Było międzylądowanie i policja!

Linie lotnicze komentują sprawę Martyniuka

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami - czytamy w oświadczeniu.

Okazuje się, że linie nie tolerują absolutnie żadnych przejawów agresji, a w razie, gdyby "niezdyscyplinowany pasażer" ponownie robił awantury, może dostać zakaz lotów liniami Wizz Air:

Bezpieczeństwo i dobro naszych pasażerów oraz członków załogi stanowią dla Wizz Air najwyższy priorytet. Linia stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów agresji – zarówno werbalnej, jak i fizycznej – na pokładzie samolotu. Dotyczy to również spożywania alkoholu wniesionego przez pasażerów oraz wszelkich zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych osób. W przypadkach, gdy zachowanie pasażera stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub narusza nasz kodeks postępowania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu w przyszłości i możemy nałożyć zakaz lotów. Ściśle współpracujemy również z lokalnymi organami ścigania oraz władzami lotniczymi, aby zapewnić właściwą reakcję na wszelkie tego typu incydenty.

Zobacz także: Nocny wybuch Daniela Martyniuka. Mocne oskarżenia pod adresem Zenka. "Żeby tatusiowi PR nie psuć?"

Daniel Martyniuk zapłaci za międzylądowanie?!

To nie wszystko! Koszty nieplanowanego śródlądowania ponoszą osoby, przez które doszło do takiej niespodziewanej sytuacji, co może być bardzo bolesne finansowo.

Ponadto wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera — w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych — zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro. Załoga Wizz Air, posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie, pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie wszystkim pasażerom bezpiecznego, komfortowego i pełnego szacunku środowiska podczas każdego lotu. Linia dziękuje pilotom oraz załodze pokładowej za profesjonalizm, zdecydowane działanie i podjęcie właściwej decyzji o przekierowaniu samolotu do Nicei w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom na pokładzie - oświadczył Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Zobacz więcej zdjęć. Mamy zdjęcia! Tak Daniel Martyniuk zachowywał się w samolocie. Musiał zostać z niego usunięty

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz o Zenku Martyniuku. PRAWDA CZY FAŁSZ? Pytanie 1 z 13 Zenek Martyniuk jest liderem zespołu Boys PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie