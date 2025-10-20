Nocny wybuch Daniela Martyniuka. Mocne oskarżenia pod adresem Zenka. „Żeby tatusiowi PR nie psuć?”

Anna Szubińska
2025-10-20 14:14

Syn króla disco polo znów w centrum uwagi. Daniel Martyniuk w środku nocy opublikował serię emocjonalnych nagrań i wpisów, w których rozlicza się z rodziną, mediami i branżą muzyczną. „Już jest po was cwaniaczki” – mówi, zapowiadając, że nie potrzebuje adwokatów, bo „sam wszystko udowodni”.

Nocne rolki Daniela Martyniuka

W nowym nagraniu, opublikowanym na Instagramie, Martyniuk zwraca się do swoich krytyków – zarówno tych z show-biznesu, jak i najbliższego otoczenia. „Mam nawet ograniczone dodawanie komentarzy do własnych postów, a to już akurat nowość… Już jest po was cwaniaczki” – mówi wprost, wyraźnie wzburzony. Padają też mocne słowa o rodzinie i medialnym wizerunku:

Też tak macie? Żeby tatusiowi PR nie psuć? Macie tak? Więc odczepcie się nareszcie, bo będę tym, co to udowodni i dużo zmieni w tym biznesie, który teraz jest kontrolowany przez total imbeci.

W dalszej części Daniel Martyniuk przekonuje, że nie zamierza się poddawać. „Wolę wszystkich stracić, byleby zmienić coś dla innych, żeby artysta był artystą” – deklaruje.

Daniel Martyniuk nie pojawi się na chrzcinach syna

Na jaw wychodzą kolejne szczegóły rodzinnego konfliktu. Martyniuk przyznaje, że nie pojawi się na chrzcinach swojego syna, tłumacząc, że „nie może przyjechać” i że „rodzina już nie istnieje”. Jego słowa:

Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie!

To komentarz, który odbił się szerokim echem. Zenon Martyniuk, pytany o sytuację, zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą i że syn ma być obecny – ale rzeczywistość wygląda na dużo bardziej skomplikowaną. Rodzinny spór zdaje się nie mieć końca, a każda kolejna nocna publikacja tylko dolewa oliwy do ognia.

Daniel Martyniuk walczy dla dobra innych?

W swoich wpisach Daniel Martyniuk nie ogranicza się do spraw prywatnych. Coraz częściej mówi o branży muzycznej, o hipokryzji i o potrzebie zmian. „Jak się chce kogoś uczyć, to trzeba samemu być wyszkolonym” – napisał, dodając, że woli „wszystkich stracić, byle coś zmienić”. W jednej z ostatnich wypowiedzi Daniel wprost stwierdził:

Nie doczekanie wasze. Takiego skur*** jak ja to ze świecą szukać. Mówię wam wszystkim teraz – im dalej to potrwa, tym będzie gorzej.

Wspomina też o „hakowaniu wszystkiego”, o „płaczu na koniec” i o „sprawach w Helsinkach”. Choć trudno dziś ustalić, co dokładnie ma na myśli, ale widać, że czuje się niesprawiedliwie potraktowany i zamierza walczyć o swoje. Daniel Martyniuk znów mówi głośno i bez cenzury, a Polska znów słucha, z mieszanką zdumienia i niedowierzania.

