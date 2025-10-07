Syn Zenka znów szokuje! Ostra relacja z gabinetu psychiatrycznego

Syn Zenka Martyniuka znów wzbudza sensację w sieci. Daniel Martyniuk opublikował w nocy serię emocjonalnych wpisów, w których opisał kulisy spotkania z psychiatrą oraz trudności związane z toczącą się wobec niego sprawą. W relacjach, które zamieścił w mediach społecznościowych, nie brakowało mocnych słów i gorzkich refleksji.

W jednym z wpisów Daniel Martyniuk twierdził, że został skierowany na konsultację psychiatryczną w związku ze sprawą dotyczącą posiadania środków niedozwolonych. Jak relacjonował, podczas rozmowy miał zorientować się, że jego słowa są "przekręcane", a całe spotkanie miało na celu przedstawienie go w negatywnym świetle. Zdecydował więc się nagrywać przebieg rozmowy, o czym jak podkreślił, poinformował psychiatrę. Według niego specjalistka miała zachowywać się w sposób, który wzbudził jego podejrzenia -  wychodziła z gabinetu, kontaktowała się z kimś, a na końcu niespodziewanie zakończyła wizytę.

Daniel Martyniuk znowu szokuje. Dodał przerażające wpisy do sieci

Martyniuk stwierdził, że nagranie z tego spotkania posiada i jest gotów je ujawnić. W emocjonalnym tonie sugerował, że jego słowa mogły być przekręcane i że czuje się niesprawiedliwie potraktowany przez system. Wspomniał również o możliwości sprzedania nagrania mediom, zapraszając portale do kontaktu.

W kolejnej relacji Daniel odniósł się do całej sprawy, pisząc, że trwa ona zbyt długo i że ma już dość ciągłych problemów. Wyjaśnił, że aktualnie przebywa w Hiszpanii, gdzie podobno ma więcej spokoju. Stwierdził, że w Polsce czuje się prześladowany i że "sytuacja nasiliła się, bo chcą, żeby wrócił z Hiszpanii".

Wspomniał też o rodzinnych planach, wyznając, że nie będzie mógł uczestniczyć w ważnej uroczystości - chrzcinach syna Floriana, zaplanowanych na koniec października.

Nie da się ukryć, że każde publiczne wystąpienie syna króla disco polo wzbudza ogromne zainteresowanie. Daniel od lat jest bardzo kontrowersyjną postacią show-biznesu. Jego medialne wypowiedzi często dzielą opinię publiczną, jedni widzą w nim skrzywdzonego człowieka, inni uważają, że sam ściąga na siebie kłopoty.

