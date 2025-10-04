Młody Martyniuk W ŚRODKU NOCY ogłasza rozstanie – żona MILCZY. Koniec małżeństwa Daniela i Faustyny!?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-10-04 8:40

To już oficjalne – choć sposób, w jaki to zrobił, przyprawia o zawrót głowy. Daniel Martyniuk, znany ze swoich nocnych wyskoków i nieprzewidywalnych wpisów w mediach społecznościowych, znów zaskoczył fanów. Tym razem w środku nocy poinformował, że rozstaje się ze swoją drugą żoną Faustyną. Ona milczy. Internauci zastanawiają się, czy w ogóle wiedziała, że jej mąż planuje takie „oświadczenie”.

  • Daniel Martyniuk w środku nocy ogłosił na Instagramie rozstanie z żoną Faustyną.
  • Ich burzliwe małżeństwo od początku było pełne afer: od ślubu na Bali, przez narodziny syna Floriana, aż po publiczne oskarżenia i nocne „wyznania” Daniela.
  • Fani zastanawiają się, czy Faustyna wiedziała o nocnym oświadczeniu – i czy to naprawdę koniec ich związku.

Daniel Martyniuk i nocne wyznania na Instagramie

To nie pierwszy raz, kiedy Daniel Martyniuk syn króla disco polo dzieli się sensacyjnymi wiadomościami po zmroku. Wcześniej bywało już, że w środku nocy kąpał się w morzu, a później wrzucał chaotyczne nagrania o „gaslightingu” czy o „ustawkach” związanych z jego odwykiem. Tym razem poszedł jeszcze dalej – ogłosił koniec swojego małżeństwa z Faustyną.

Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju. Bez żadnych komplikacji

– napisał na Instastories. Problem w tym, że głos zabrał tylko on. Faustyna nie skomentowała ani słowem.

Ślub na Bali, a potem… tylko skandale

Historia Daniela i Faustyny od początku była pełna zwrotów akcji. Pobrali się w 2024 roku na egzotycznym Bali, a później urządzili wesele w Polsce, na którym zaśpiewał sam Zenek Martyniuk. Chwilę później wybuchła pierwsza rodzinna awantura – Daniel publicznie zaatakował ojca, a matka, Danuta, wprost ujawniła, że jej syn walczy z uzależnieniem.

Faustyna, młoda prawniczka, długo trwała u jego boku, wspierając go w chwilach kryzysu. W czerwcu 2025 roku na świat przyszedł ich synek Florian – wtedy wydawało się, że „czarny charakter disco polo” wreszcie odnalazł spokój. Na zdjęciach pozował jako wyluzowany tata, a internauci kibicowali jego przemianie. Niestety, sielanka trwała krótko.

Od miłości do oskarżeń

Już kilka tygodni po narodzinach dziecka Daniel wrócił do dawnych nawyków. Zaczął wrzucać zdjęcia półnagich kobiet, prowokacyjne wpisy i – co najgorsze – uderzył w Faustynę i jej rodzinę. Zarzucił żonie, że jej doktorat został „kupiony”, a pracę napisała za nią mama.

Wiecie, jak się kupuje doktorat? Tak jak to zrobiła moja żoneczka. Mamusia napisała jej pracę. Mamusia zrobiła za nią wszystko!

– grzmiał Daniel w sieci. Słowa odbiły się szerokim echem, a wielu fanów zarzucało mu niewdzięczność i brak szacunku wobec najbliższych. On jednak nie przejmował się krytyką i dolewał oliwy do ognia kolejnymi wpisami.

Nocne relacje, euro z bankomatu i „latarnia, która musi wrócić”

Później było już tylko dziwniej. Daniel zaczął publikować serię niezrozumiałych postów – od zdjęcia zdjętej obrączki i wypłaconych euro, po grafiki o latarni i wulgaryzmy. W tle przewijały się nagrania znad morza, z hiszpańskiej budowy, a nawet z toalet. Internauci próbowali doszukać się w tym ukrytych przekazów do Faustyny. W pewnym momencie sam stwierdził: – „Jedyną metodą, żeby się przed tym bronić, jest niszczenie”.

Faustyna milczy. Czy wie o rozstaniu?

Najbardziej zaskakujące w nocnym ogłoszeniu rozwodu jest to, że Faustyna nie zabrała głosu. Jeszcze niedawno publikowała w sieci urocze zdjęcia z małym Florianem, podkreślając, że „najważniejszy jest syn”. Teraz panuje cisza. Czy rozstanie było wspólną decyzją, czy tylko kolejnym impulsywnym wpisem Daniela? Tego nie wiadomo. Fani zastanawiają się, czy młoda prawniczka w ogóle wiedziała, że jej mąż planuje zakończyć małżeństwo publicznym InstaStory.

Martyniukowie na huśtawce skandali

Zenek i Danuta Martyniukowie od lat starają się chronić rodzinę przed medialnymi burzami. Niestety, ich jedyny syn nie daje o sobie zapomnieć. Każdy jego kolejny krok to gotowy materiał dla mediów: nocne awantury, nagłe „nawrócenia”, a teraz – szokujące ogłoszenie rozstania z Faustyną. Historia młodego Martyniuka to prawdziwy rollercoaster, a finału jeszcze nie znamy.

Daniel Martyniuk
26 zdjęć
Daniel Martyniuk wbił szpilki byłej żonie. Ewelina przerwała milczenie i grozi pozwem! SE
Super Express Google News
QUIZ disco-polo. Jak dobrze znasz Zenka Martyniuka? Nie masz szans zdobyć 20/20 punktów!
Pytanie 1 z 12
1. W którym roku urodził się Zenek Martyniuk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA MARTYNIUK
ZENON MARTYNIUK
DANIEL MARTYNIUK