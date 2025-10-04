Młody Martyniuk W ŚRODKU NOCY ogłasza rozstanie – żona MILCZY. Koniec małżeństwa Daniela i Faustyny!?

Daniel Martyniuk w środku nocy ogłosił na Instagramie rozstanie z żoną Faustyną .

. Ich burzliwe małżeństwo od początku było pełne afer: od ślubu na Bali, przez narodziny syna Floriana, aż po publiczne oskarżenia i nocne „wyznania” Daniela.

Fani zastanawiają się, czy Faustyna wiedziała o nocnym oświadczeniu – i czy to naprawdę koniec ich związku.

Daniel Martyniuk i nocne wyznania na Instagramie

To nie pierwszy raz, kiedy Daniel Martyniuk syn króla disco polo dzieli się sensacyjnymi wiadomościami po zmroku. Wcześniej bywało już, że w środku nocy kąpał się w morzu, a później wrzucał chaotyczne nagrania o „gaslightingu” czy o „ustawkach” związanych z jego odwykiem. Tym razem poszedł jeszcze dalej – ogłosił koniec swojego małżeństwa z Faustyną.

Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju. Bez żadnych komplikacji

– napisał na Instastories. Problem w tym, że głos zabrał tylko on. Faustyna nie skomentowała ani słowem.

Ślub na Bali, a potem… tylko skandale

Historia Daniela i Faustyny od początku była pełna zwrotów akcji. Pobrali się w 2024 roku na egzotycznym Bali, a później urządzili wesele w Polsce, na którym zaśpiewał sam Zenek Martyniuk. Chwilę później wybuchła pierwsza rodzinna awantura – Daniel publicznie zaatakował ojca, a matka, Danuta, wprost ujawniła, że jej syn walczy z uzależnieniem.

Faustyna, młoda prawniczka, długo trwała u jego boku, wspierając go w chwilach kryzysu. W czerwcu 2025 roku na świat przyszedł ich synek Florian – wtedy wydawało się, że „czarny charakter disco polo” wreszcie odnalazł spokój. Na zdjęciach pozował jako wyluzowany tata, a internauci kibicowali jego przemianie. Niestety, sielanka trwała krótko.

Od miłości do oskarżeń

Już kilka tygodni po narodzinach dziecka Daniel wrócił do dawnych nawyków. Zaczął wrzucać zdjęcia półnagich kobiet, prowokacyjne wpisy i – co najgorsze – uderzył w Faustynę i jej rodzinę. Zarzucił żonie, że jej doktorat został „kupiony”, a pracę napisała za nią mama.

Wiecie, jak się kupuje doktorat? Tak jak to zrobiła moja żoneczka. Mamusia napisała jej pracę. Mamusia zrobiła za nią wszystko!

– grzmiał Daniel w sieci. Słowa odbiły się szerokim echem, a wielu fanów zarzucało mu niewdzięczność i brak szacunku wobec najbliższych. On jednak nie przejmował się krytyką i dolewał oliwy do ognia kolejnymi wpisami.

Nocne relacje, euro z bankomatu i „latarnia, która musi wrócić”

Później było już tylko dziwniej. Daniel zaczął publikować serię niezrozumiałych postów – od zdjęcia zdjętej obrączki i wypłaconych euro, po grafiki o latarni i wulgaryzmy. W tle przewijały się nagrania znad morza, z hiszpańskiej budowy, a nawet z toalet. Internauci próbowali doszukać się w tym ukrytych przekazów do Faustyny. W pewnym momencie sam stwierdził: – „Jedyną metodą, żeby się przed tym bronić, jest niszczenie”.

Faustyna milczy. Czy wie o rozstaniu?

Najbardziej zaskakujące w nocnym ogłoszeniu rozwodu jest to, że Faustyna nie zabrała głosu. Jeszcze niedawno publikowała w sieci urocze zdjęcia z małym Florianem, podkreślając, że „najważniejszy jest syn”. Teraz panuje cisza. Czy rozstanie było wspólną decyzją, czy tylko kolejnym impulsywnym wpisem Daniela? Tego nie wiadomo. Fani zastanawiają się, czy młoda prawniczka w ogóle wiedziała, że jej mąż planuje zakończyć małżeństwo publicznym InstaStory.

Martyniukowie na huśtawce skandali

Zenek i Danuta Martyniukowie od lat starają się chronić rodzinę przed medialnymi burzami. Niestety, ich jedyny syn nie daje o sobie zapomnieć. Każdy jego kolejny krok to gotowy materiał dla mediów: nocne awantury, nagłe „nawrócenia”, a teraz – szokujące ogłoszenie rozstania z Faustyną. Historia młodego Martyniuka to prawdziwy rollercoaster, a finału jeszcze nie znamy.

Daniel Martyniuk wbił szpilki byłej żonie. Ewelina przerwała milczenie i grozi pozwem!