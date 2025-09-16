Daniel Martyniuk najpierw obraża, a później obsypuje prezentami. Myślicie, że żona doceni jego gest?

2025-09-16

Daniel Martyniuk w ostatnim czasie stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno głośno było o jego publicznych atakach na bliskich, w tym żonę Faustynę. Teraz jednak najwyraźniej zmienił ton – zamiast oskarżeń pojawiają się przeprosiny i próby okazania skruchy.

Daniel Martyniuk od lat gości na łamach portali plotkarskich. Potomek gwiazdora disco polo nie raz narażał na szwank rodzinny wizerunek, a jego burzliwe życie prywatne było szeroko komentowane w mediach. W ostatnich tygodniach znów zrobiło się o nim głośno – obrażał żonę, oskarżając ją m.in. o kupno doktoratu.

Po medialnej burzy Daniel Martyniuk postanowił wyjechać do Hiszpanii, gdzie podjął się pracy fizycznej na budowie. Co jakiś czas publikuje w sieci nagrania z wyjazdu. Pod jednym z nich stwierdził nawet, że ciężka praca ma być dla niego lekcją pokory.

Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję

– napisał Daniel Martyniuk 3 września na Instagramie.

Daniel Martyniuk przeszedł wewnętrzną przemianę

Pierwsze sygnały możliwej przemiany Daniela pojawiły się, gdy skomentował zdjęcie Faustyny z ich synem Florianem.

Kochany Florianek. Tęsknię za wami i mocno was kocham

– napisał pod fotografią. Jego żona nie pozostała obojętna i odpowiedziała w ciepłych słowach:

Cieszymy się oboje, że pracujesz, starasz się, też kochamy cię i tęsknimy. Jesteś dla nas ważny.

Choć trudno jeszcze mówić o całkowitym pojednaniu, wymiana takich komentarzy sugeruje, że relacje między małżonkami są dobre.

Daniel Martyniuk pochwalił się prezentem dla żony

Teraz Daniel postanowił zrobić kolejny krok. Na Instagramie pokazał zdjęcie ogromnego, czerwonego misia wykonanego z róż. Jak sam zdradził, prezent przygotował specjalnie dla żony.

To dla ciebie, Faustynko

– podpisał fotografię.

Internauci od razu podzielili się swoimi opiniami. Część kibicuje Martyniukowi i życzy mu, by naprawił błędy przeszłości, inni pozostają sceptyczni, przypominając, że pojednanie wymaga czegoś więcej niż symbolicznych gestów.

