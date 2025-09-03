Młody Martyniuk zrzucił koszulkę i wziął się do roboty. "Podobno ciężka praca uczy pokory, więc spróbuję"

U Daniela Martyniuka, syna Zenka, który mimo wieku i prawie 40 lat na scenie nadal robi karierę discopolową, znów to samo - wielka przemiana. 36-latek narozrabiał, a teraz odbija się od dna. To nie jest pierwszy raz, gdy obserwujemy przemianę młodego Martyniuka, oj nie.

Na najnowszym nagraniu, które trafiło do sieci, a konkretnie na instagramowy profil Daniela, widać go przy pracy. Zakasał rękawy? To mało powiedziane. On aż zrzucił koszulkę i dosłownie ubrudził sobie dłonie.

U Martyniuka afera za aferą. Znowu!

Daniel Martyniuk w ciągu zaledwie kilku sierpniowych dni zadziwił tych, którzy obserwują go w sieci. Udało mi się po raz kolejny odkopać topór wojenny z rodzicami, a także zaatakować żonę i jednocześnie matkę jego kilkumiesięcznego syna Floriana oraz teściową. To nie wszystko. 36-latek zapędził się i zaczął pokazywać na swoim profilu nagrania i zdjęcia roznegliżowanych kobiet.

A wydawało się, że jest tak dobrze! Daniel z niecierpliwością czekał na narodziny synka, miłość z żoną kwitła. Wziął nawet udział w podcaście Żurnalisty. Przyznał, że jego ukochana coraz lepiej dogaduje się z Danusią Martyniuk.

Niedługo później maluch przyszedł na świat, a dumny tata pokazywał syna w internecie. Były też filmy i nagrania ze wspólnego tulenia. Nagle coś się zmieniło. W sieci wspomniał o odwyku, który miał być ustawką, zaatakował też Faustynę, pisząc:

Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu.

Później zamilkł, przynajmniej na Instagramie, a jego rodzice nie chcieli komentować kolejnych afer.

Daniel Martyniuk bez koszulki na budowie. Praca wre!

Teraz Martyniuk znów pokazuje, że się uspokoił. 3 września Daniel zaprezentował w sieci nagranie z budowy.

Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję - napisał.

Oby się udało!

"Brawo majster", "Powodzenia Danielu. Będzie dobrze", "Brawo Daniel", "Widać, że sprawia ci to radość" - komentowali internauci.

